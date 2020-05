L’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTFBEF) vient d’annoncer son adhésion officielle à la Chambre de commerce internationale.

Officialisée depuis le 29 avril dernier, cette adhésion en tant ” que membre à part entière à la Chambre du commerce internationale permettra aux banques d’être en phase avec les changements qui s’opèrent dans le paysage du commerce internationa”l, indique un communiqué publié jeudi 7 mai 2020.

Elle leur permettra également de faire part de leurs propositions au sein de la Chambre à travers l’Association, de créer une dynamique locale stimulante pour le développement des compétences en matière de Trade et d’assurer un appui à tout litige relatif aux opérations Trade Finance.

Les banques auront la possibilité aussi d’exposer leurs problèmes, de défendre leurs positions et de proposer des réflexions sur les questions traitées par la Chambre de commerce internationale (CCI) et de discuter et échanger des informations répondant aux besoins et aux milieux des affaires du pays.

Selon l’APTBEF, cette adhésion offrira l’occasion aux banques de profiter d’une meilleure compréhension des règlements codes, règles uniformes, pratiques et usages commerciaux établis par la CCI et démystifier les difficultés de leur application en Tunisie.