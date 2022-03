Consciente du nécessaire soutien aux opportunités d’investissement qui s’offrent aux entreprises tunisiennes, l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) annonce sa participation active et souligne son engagement dans la 5ème édition de Financing Investment and Trade In Africa « FITA 2022 », organisé par le TABC (Tunisia Africa Business Council), qui se déroulera les 25 et 26 mai 2022 à Tunis.

FITA est devenue un rendez-vous annuel incontournable des acteurs impliqués dans les relations économiques et commerciales tuniso-africaines : ambassadeurs, bailleurs de fonds internationaux et autres intervenants des quatre coins du monde et constitue une occasion de nouer des relations d’affaires et rencontrer des partenaires potentiels pour l’Afrique.

Cette nouvelle édition, qui accueillera près plusieurs centaines de participants et s’intéressera aux enjeux post-COVID-19, sera l’occasion d’approfondir la réflexion sur les conséquences de la pandémie qui nécessiteront de plus en plus de méthodes innovantes de faire des affaires et se frayer un chemin pour sortir de la crise.

FITA 2022 sera ainsi l’occasion pour les institutionnels et les opérateurs économiques de rencontrer la fine fleur de la finance internationale, les bailleurs de fonds panafricains et les fonds d’investissement pour discuter des mécanismes financiers de relance de l’économie africaine, des outils de développement du commerce interafricain et des leviers de l’investissement sur le continent.

Par ailleurs, FITA 2022 comptera plusieurs rencontres de networking et de BtoB professionnelles et constituera également l’occasion de faciliter les échanges à travers des tables rondes thématiques.

Les banques et les établissements financiers disposeront de leurs propres espaces BtoB pour échanger avec les intéressés.

Une plateforme pour les inscriptions et les prises de rendez-vous est déjà opérationnelle sur le site https://www.fita2022.com/#/landingpage/420