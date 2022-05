Investissement : Ouverture officielle d’un bureau d’IBDIC à Tunis

Le Centre international pour l’investissement et la promotion des affaires (IBDIC son acronyme anglais), organisation internationale basée en Autriche, annonce l’ouverture officielle d’un bureau à Tunis, pour servir de premier noyau maghrébin au centre et un espace d’appui aux hommes d’affaires et aux compétences dans les différents domaines.

Le centre prévoit également l’ouverture d’un bureau à Alger, en juillet 2022 et un autre à Tripoli prochainement, a affirmé le président exécutif et président du conseil d’administration de l’organisation, Chiheb Ahmed Elaazazi, aux journalistes et hommes d’affaires présents lors de la cérémonie d’inauguration du centre.

Ayant son siège à Vienne (Autriche), le centre est une organisation non lucrative qui oeuvre à renforcer le domaine des affaires dans 40 pays à travers le monde, selon Elaazazi.

L’ouverture de ce nouveau bureau de cette organisation a Tunis, a été annoncée en marge de la tenue du congrès international de l’Investissement ” FITA2022 “, à un moment où la Tunisie ambitionne de mobiliser davantage d’investissement.

Ce centre vise à établir et à consolider les relations commerciales et économiques internationales et à favoriser l’échange d’informations dans ce domaine, ce qui est de nature à développer les opportunités d’investissement entre les hommes d’affaires.

Le directeur du bureau du IBDIC à Tunis, Kamel Ibn Ali, a de son côté souligné que la création de ce bureau constitue une nécessité absolue pour les entreprises tunisiennes d’autant qu’il compte les aider à accéder aux marchés extérieurs et à mobiliser des investissements compte tenu de l’importance du réseau des relations et des sources de financement dont il dispose.

Le bureau constitue un espace adéquat pour l’étude des besoins des entreprises tunisiennes et la promotion des compétences nationales notamment les diplômés de l’enseignement supérieur, outre l’étude des marchés voisins.

Pour sa part, le directeur du développement des affaires du bureau de Tunis, Amor Nalouti, a fait observer que l’accent sera mis sur le développement des relations entre les hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues africains dans 4 pays à savoir le Bénin, la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Mali, à travers le développement des industries alimentaires et des énergies renouvelables.

L’IBDIC oeuvre à développer l’investissement et les affaires dans plusieurs destinations, en l’occurrence l’Autriche, le Brésil, la Chine, la Turquie, le Qatar, Oman, les Etats-Unis, le Canada et certains pays africains.