Tout miser sur l’expertise tunisienne, la digitalisation complète du secteur bancaire et mettre en œuvre les avancées en matière de TIC et d’instruments financiers au service de l’écosystèmes économique et entrepreneurial, sont des objectifs primordiaux que la STB Bank s’est fixé dans sa démarche d’ouverture vers l’Afrique.

Une banque tunisienne, africaine et numérique

Partant du constat que l’internationalisation des banques tunisiennes n’est plus aujourd’hui, un luxe mais une nécessité pour une meilleure performance de l’économie tunisienne, les banques sont de nos jours l’un des moteurs essentiels de la croissance en Afrique, qui entame une nouvelle ère digitale, La STB BANK aussi.

C’est dans l’esprit d’un continuel renouveau et d’une garantie de la prospérité de ses activités en Afrique que la STB a été la première banque tunisienne à développer son réseau de partenaires et de succursales, en Afrique.

Il s’agit de la SONIBANK, implantée au Niger et au Bénin, et qui verra bientôt le jour au Togo et au Burkina Faso afin de garantir une proximité et une performance économique et financière basée sur le digital.

Le Digital Banking en tant que priorité absolue de la STB suit l’évolution de la relation avec ses clients sous l’effet du digital. La STB cible par sa nouvelle culture digitale quatre aspects principaux : la mobilité, l’instantanéité, la distanciation et l’interactivité, et ce en phase avec l’attente de ses clients et pour offrir une panoplie de services 100 % digitaux en faveur des PME tunisiennes pour s’exporter plus facilement et efficacement à l’international.

La STB se positionne en tant que pionnière dans l’accompagnement, le conseil et l’assistance des opérateurs économiques tunisiens exportateurs déjà implantés en Afrique et en quête perpétuelle d’opportunités d’affaires mais pas que : la Société Tunisienne de Banque (STB) fidèle à ses engagements a toujours été aussi aux cotés des opérateurs économiques tunisiens qui souhaitent franchir le pas et exporter leurs activités sur un continent en plein essor.

La STB ne cesse d’étendre ses champs d’activités mais surtout d’accompagnement en tant qu’allié indéfectible des opérateurs économiques en Afrique.

C’est dans ce sens que la STB BANK a été l’un des premiers partenaires de deux des plus importants rendez-vous économiques de la scène panafricaine à savoir la conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa » (FITA), mais aussi « le salon International des technologies de l’information et de la communication » (SITIC AFRICA) qui sont tous deux de véritables plateformes internationales et incontournables de l’économie Africaine et Internationale dans le numérique.

Cet engagement ne date pas d’hier puisque la STB Bank s’est très vite rendue compte de tout l’étendue du savoir-faire, de l’innovation et du talent tunisien quant aux développements d’instruments Financiers Numériques, et étant donné l’important potentiel de développement de l’Afrique dans ce domaine, le choix a très vite été fait…Un choix qui porte heureusement aujourd’hui ses fruits.

Première banque en Afrique du Nord à avoir intégré la communauté SWIFT GPI (Global Paiement Innovation) pour optimiser son assistance et l’accompagnement de ses clients opérant en Afrique, la STB est, également, la première banque à avoir misé sans équivoque sur la digitalisation de ses opérations, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

La STB et la FITA… Le Business panafricain à l’honneur

Jouissant d’une certaine expérience sur le sol africain grâce à sa filiale « SONIBANK » la STB, accompagne aujourd’hui naturellement mais surtout efficacement les opérateurs économiques tunisiens à leur tour sur le chemin de l’Afrique, et ce en nouant par exemple avec le TABC depuis les premiers pas de la FITA un partenariat qui vise à exporter « le génie tunisien » sur la scène africaine et internationale.

La 5ème édition de la conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa » (FITA 2022), a encore une fois conforté cette collaboration étroite par le biais d’une participation active de la STB au FITA 2022 qui a permis de fructifier de nombreux échanges et rencontres avec l’écosystème du business africain sur place.

La STB et le SITIC… Un engagement irréversible vers l’Afrique

Tout comme pour La FITA, la STB BANK a été un partenaire pionnier du salon International des technologies de l’information et de la communication » (SITIC AFRICA) qui ne cesse de rassembler un peu plus chaque année tous les chefs d’entreprises africaines, les professionnels de l’informatique et les décideurs du continent.

La STB et à ses côtés une importante délégation des banques publiques tunisienne a participé au SITIC 2022 qui s’est tenu à Abidjan notamment via ” Le Village Tunisien de l’innovation ” où le développement de l’infrastructure numérique en Afrique s’est invité comme un point crucial du développement économique sur le continent.

SITIC AFRICA est désormais l’événement incontournable pour les pionniers des TIC (technologies de l’information et de la communication), qui va parfaitement de pair avec positionnement de la STB.

Telle est la Succès story de la STB Bank et des différents opérateurs économiques tunisiens. Un chemin qui n’arrêtera jamais de s’agrandir grâce à des plateformes tunisiennes incontournables à l’instar de la FITA et du SITIC qui sont tous comme la STB complètement conquis par l’ambitieux projet « L’AFRIQUE ».