L’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) annonce son association avec l’Institut tunisien des administrateurs (ITA) dans le projet de rédaction et de publication du premier “Code des bonnes pratiques de gouvernance bancaire et financière en Tunisie”.

Ce Code servira de guide et de référentiel pour les banques, les établissements financiers ainsi que pour les sociétés d’assurances et les sociétés financières en matière de développement des systèmes et des pratiques de gouvernance.

Des instances de régulation, fédérations professionnelles et autres organismes bancaires et financiers ont rejoint ou rejoindront le groupe de travail en charge de la rédaction dudit Code.

A rappeler que l’APTBEF est un organisme professionnel qui regroupe les banques et les établissements financiers. Actuellement, elle compte 22 banques universelles, 2 banques offshores, 2 banques d’affaires, 8 compagnies de leasing et 2 sociétés de factoring.

Lieu de concertation, l’Association défend les intérêts de ses membres et informe ses adhérents des décisions réglementaires qui concernent l’exercice de leur activité.