La Maison de l’Image propose une visite virtuelle et ce à compter du 7 mai 2020 et s’étalera jusqu’au 29 mai 2020 pour découvrir l’exposition collective ” Rooms with a view, a confined portrait “, une exposition photographique de grande envergure fruit d’une quête périlleuse, regroupant 25 artistes des 5 continents et qui a pour commissaire d’exposition Amine Landoulsi.

De Milan à New York à et de Wuhan à Téhéran, tous d’où qu’ils soient, partageront avec vous leur vécu durant cette crise mondiale sans précédent!

Le confinement que nous vivons aujourd’hui est un moment historique. Paradoxalement, on associe en général le ” moment historique ” à une déviation nette du cours du temps, à un changement radical.

Et si le confinement que nous vivons a le potentiel de devenir une période de transition ou de basculement, cela aura été par la nécessité de l’enfermement et de l’immobilité. Ce paradoxe et cette impérieuse présence de 4 murs est à l’origine de cette idée d’exposition pour en témoigner avec l’art de la photographie.

L’exposition est visible sur le site web : www.maisonimage.tn/expositions/

La Maison de l’Image est une institution culturelle fédératrice de talents artistiques, liés a? l’art visuel contemporain et implantée sur le Grand Tunis depuis 2014.

Elle a tisse? patiemment des liens entre la population et l’art visuel en organisant des rencontres culturelles, en créant des projets révélateurs de talents et en œuvrant continuellement a? l’intégration des jeunes dans le monde professionnel.

Moyennant son réseau de professionnels et organismes affiliés, la Maison de l’Image œuvre pour que les différences se rencontrent, le dialogue se noue et que le moment de l’ouvrage prend tout son sens pour chacun avec passion et engouement.