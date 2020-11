L’exposition virtuelle du commerce international “Chine-Moyen-Orient et Afrique du Nord” (Chine-MENA) se tiendra sur la plateforme d’exposition digitale GTW-VE du 19 au 28 novembre 2020, selon un communiqué publié mercredi 11 courant par “MIE Events DMCC”.

L’exposition virtuelle du commerce international, organisée par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) avec la Chambre de commerce international de Chine (CCOIC), se tiendra pendant 10 jours sur une plateforme B2B en ligne conçue et développée par le groupe MIE, visant à offrir des opportunités aux entreprises, afin d’explorer de nouvelles approches marketing et d’établir des contacts avec des acheteurs et des partenaires commerciaux potentiels.

Cette exposition virtuelle vise à répondre et servir les demandes commerciales de la Chine pendant cette crise pandémique et a utiliser une plate-forme d’exposition en ligne ” GTW-VE ” pour faire progresser davantage les relations économiques et commerciales entre la Chine, le Moyen-Orient et les pays d’Afrique du Nord.

Plus de 1 000 fournisseurs chinois présenteront leurs produits et services à cette Expo au cours de laquelle cinq conférences industrielles de haut niveau se tiendront pendant les dix jours de l’événement.

Plus de 10 000 acheteurs du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord y participeront. Cet événement réunira également des leaders et experts de l’industrie du monde entier.