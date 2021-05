La BERD lance samedi, un appel aux PME du secteur des TIC pour qu’elles rejoignent “COMPUTEX Virtual”, une exposition virtuelle qui se tiendra du 31 mai au 30 juin 2021.

Le thème central est de Construire des écosystèmes technologiques mondiaux ?? couvrant l’IA & IoT, 5 G, Edge Computing, HPC, Cyber Security et Gaming”.

Les PME intéressées peuvent rejoindre la Délégation Visiteur ou si elles veulent vendre leurs produits sur le marché, peuvent demander de rejoindre la ?? Délégation exposante “. Elles auront la possibilité d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires et de promouvoir l’entreprise via un virtuel stand, partageant des supports / vidéos promotionnels. D’autres exposants et visiteurs pourront demander des rendez-vous en ligne et envoyer des messages instantanés.

Les entreprises candidates peuvent s’inscrire sur l’adresse suivante : sahlis@ebrd.com.

La date limite de candidature a été fixée pour le jeudi 13 mai 2021.

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement précise qu’une fois inscrites, les PME peuvent d’accéder gratuitement à tous les événements en ligne ; Conférence de presse internat, CEO, CEO Keynote, Forums d’industrie, réseautage avec des exposants via des messages instantanés et prise de rendez-vous en ligne.