Le chef du gouvernement Ilyes Fakhfakh a recommandé, lors de la réunion régulière de la commission nationale de lutte contre le coronavirus, à faire preuve de plus de fermeté dans l’application de la loi contre tous les contrevenants aux règles du confinement ciblé.

La réunion a notamment été consacrée à l’examen des moyens et mécanismes permettant d’améliorer la coordination dans l’application de la stratégie nationale du confinement ciblé et du manuel de procédures sanitaires pour les institutions et les individus.

Fakhfakh a aussi appelé à augmenter la fréquence des dessertes au niveau des différentes lignes de transport en commun afin d’éviter l’encombrement et de respecter la distance physique recommandée.

Il a, dans ce sens, appelé les structures concernées à élaborer les textes explicatifs et à accorder les autorisations aux différents métiers concernés par la reprise d’activité le 11 mai 2020.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance de mobiliser tous les efforts et de fournir tous les moyens pour assurer le succès de la première étape du confinement ciblé visant à continuer à contrôler la propagation du virus.