La commission parlementaire de la jeunesse, des affaires culturelles, de l’éducation et de la recherche scientifique a auditionné mercredi, le ministre de la jeunesse et des sports, Ahmed Gaaloul, au sujet de l’état du sport tunisien à l’heure de l’épidémie du Coronavirus.

A cette occasion, Ahmed Gaaloul a présenté un exposé sur l’activité sportive en cette circonstance particulière, soulignant les efforts consentis par son département pour épauler l’Etat dans sa lutte contre le virus, le rapatriement des sportifs et autres techniciens coincés à l’étranger, le financement public et la prise en charge sociale des sportifs et des structures du sport.

Le ministre a, notamment, évoqué le projet de reprise des activités sportives, indiquant que le ministère a élaboré un programme détaillé sur la base de scénarios prédéfinis et respectueux des conditions sanitaires.

Et de préciser qu’un scénario de reprise de l’activité sportive et des entraînements, à partir du 24 mai en cours a été mis en place conformément aux dispositions d’un guide de mesures exceptionnelles pour chaque fédération.

Selon Gaaloul, la reprise pour l’élite et les associations sportives s’effectuera en juillet prochain.

De son côté, le président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jarii a présenté le projet de reprise des compétitions pour les Ligues 1 et 2 de football professionnel.