Dans cette période particulière où les besoins de financement sont immenses, le groupe bancaire Bank ABC vient d’accorder un prêt de 50 millions d’euros sur 5 ans à sa filiale en Tunisie.

Ce crédit vient renforcer et diversifier les ressources de Bank ABC Tunisie pour lui permettre d’apporter un concours plus important à la relance de l’activité économique nationale et la protection de l’emploi.

Nous saluons la détermination du Groupe Bank ABC à renforcer sa présence en Tunisie et soutenir ainsi l’économie du pays qui passe actuellement par une phase délicate, à l’instar d’autres pays dans le monde, impacté par le ralentissement vertigineux dû à la pandémie.

Ce prêt constitue un apport en devises pour le pays et servira à doter la banque de liquidité en dinars tunisiens lui permettant d’opérer avec des ratios de liquidité et de transformation solides et la préparant à venir à la rescousse des sociétés tunisiennes en besoin de financement, d’investissement et d’exploitation.

« Le tissu économique tunisien a un fort potentiel, c’est pour cette raison que nos Actionnaires ont injecté des ressources au sein de Bank ABC Tunisie pour lui permettre de renforcer sa présence et faire bénéficier l’économie tunisienne d’un nouveau souffle porteur d’affaires et de nouvelles opportunités », déclare Ali KOOLI, directeur général de Bank ABC en Tunisie.