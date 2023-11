Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) – Bahrain Bourse Trading Code « ABC » – annonce ses résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois cumulés de l’année 2023.

Bank ABC a poursuivi sa solide performance, portée par une forte croissance de l’ensemble de ses activités combinée à un environnement marqué par la hausse des taux d’intérêt. Le produit d’exploitation bancaire total s’élève à 943 millions de dollars US, soit une augmentation de 19% par rapport à la même période de l’année précédente. Les ratios de fonds propres et de liquidité sont restés à des niveaux élevés. La Banque a enregistré une augmentation des bénéfices nets attribuables à ses actionnaires de 61% sur une base annuelle, soit 183 millions de dollars US.

Au cours de cette période, le Groupe Bank ABC a également remporté plusieurs distinctions récompensant son engagement à offrir un nouveau type d’expérience bancaire aux entreprises et aux particuliers. Bank ABC a été déclarée ‘Best Corporate Bank in Bahrain’ par les Euromoney Awards for Excellence, qui ont félicité la banque pour ses avancées digitales impressionnantes et son implication dans les transactions majeures.

De plus, ila Bank, la branche exclusivement mobile de la Banque, a remporté le titre de ‘Best Consumer Digital Bank’ » pour la troisième année consécutive, remportant les six prix pour Bahreïn lors des World’s Best Consumer Digital Bank Awards 2023 de Global Finance.

Le Président du Groupe Bank ABC, M. Saddek Omar El Kaber, a déclaré : « Nous sommes extrêmement satisfaits de l’excellente performance du Groupe cette année, et de la mise en application de notre stratégie qui avance avec succès.

Le bilan du Groupe reste sain et robuste, avec des ratios de fonds propres et de liquidité solides. Nous poursuivrons cette lancée remarquable tout en progressant régulièrement dans notre parcours stratégique visant à construire notre « banque du futur ».

Le récapitulatif des résultats financiers est détaillé ci-dessous :

Les faits saillants des performances du troisième trimestre 2023 :

• Le bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires de la société mère, pour le troisième trimestre 2023, s’élève à 62 millions de dollars US, soit 41% de plus que les 44 millions de dollars US déclarés pour la même période, l’année dernière. La performance trimestrielle a globalement suivi les tendances depuis le début de l’année, comme expliqué ci-dessous.

• Le bénéfice par action pour la période est de 0,02 $ US, contre 0,01 $ US pour la même période l’an dernier.

• Le total du résultat étendu global attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevée à un bénéfice de 65 millions de dollars US, en comparaison avec la perte de 6 millions de dollars US déclarée pour la même période l’an dernier.

Faits marquants des performances des neuf premiers mois de 2023 :

▪ Le bénéfice net consolidé attribuable aux actionnaires de la société mère pour les neuf premiers mois de 2023 s’est élevé à 183 millions de dollars US, soit une croissance de 61% par rapport aux 114 millions de dollars US déclarés pour la même période l’année dernière, portée par une combinaison d’une forte croissance de nos activités de base sur de nombreux marchés et d’une gestion efficace des expositions dans un environnement marqué par la hausse des taux d’intérêt.

▪ Le bénéfice par action pour la période s’élève à 0,06 $ US, par rapport à 0,04 $ US par rapport à la même période de l’an dernier.

▪ Le total du résultat étendu global attribuable aux actionnaires de la société mère s’est élevé à 174 millions de dollars US, contre une perte de 109 millions de dollars US déclarée en 2022. L’année dernière, la perte est due aux changements au niveau des évaluations de notre portefeuille obligataire et à l’impact net de la fluctuation des taux de change dans les filiales à l’étranger. Cependant, au cours de la période actuelle, ceux-ci ont considérablement diminué sur une base nette, le renforcement du réal brésilien et les mouvements positifs des valorisations boursières de notre portefeuille obligataire compensant l’impact de la dépréciation de la livre égyptienne par rapport au dollar américain.

▪ Le produit d’exploitation bancaire total s’est élevé à 943 millions de dollars US, soit une hausse de 19% par rapport à 791 millions de dollars US déclarés au cours de la même période de l’année dernière, reflétant la forte croissance des activités sous-jacentes et des taux d’intérêt.

▪ Les charges d’exploitation se sont élevées à 554 millions de dollars américains en augmentation de 12% par rapport à 494 millions de dollars US au cours de la même période l’année dernière, résultant d’une combinaison d’investissements stratégiques et d’initiatives de transformation, soutenant la croissance des affaires et les augmentations inflationnistes générales. Compte tenu de la croissance du produit d’exploitation bancaire total de 19% en glissement annuel, le Groupe dispose donc d’un effet de ciseaux revenus/coûts positif à raison de 7 %, avec une amélioration conséquente du coefficient d’exploitation. Le Groupe reste concentré sur une maîtrise des coûts appropriée tout en continuant à investir dans des initiatives digitales stratégiques clés pour construire notre « banque du futur ».

Bilan :

• Les fonds propres attribuables aux actionnaires de la société mère et aux détenteurs d’instruments perpétuels à la fin de la période s’élevaient à 4211 millions de dollars US, contre 4095 millions de dollars US déclarés à la fin de l’exercice 2022, soit une hausse de 3% principalement due aux bénéfices supplémentaires après le versement des dividendes.

• Le total des actifs s’élève à 41,3 milliards de dollars à la fin de la période, contre 36,6 milliards de dollars US à la fin de l’année 2022, soit une augmentation de 13% tirée par la croissance de l’activité et les actions de gestion de portefeuille.

• Ratios des fonds propres et de liquidité sains : ratio de capital Tier 1 à 15,4%, dont CET1 à 13,7%. LCR et NSFR à respectivement 247% et 122%.

Bank ABC est un acteur majeur du secteur bancaire de la région, avec une présence dans 15 pays sur les cinq continents. La banque offre des solutions bancaires de gros (Wholesale Banking) innovantes à l’échelle mondiale dans le domaine de la finance conventionnelle et islamique, dans les domaines des négoces du commerce international, financements de projets et financements structurés, marchés de capitaux, marchés financiers et du financement immobilier aux entreprises et aux institutions financières. Bank ABC fournit également des services bancaires de détail à travers son réseau de succursales en Jordanie, en Égypte, en Tunisie et en Algérie, et via ila Bank, sa banque digitale exclusivement mobile au Bahreïn et en Jordanie.

L’ensemble des états financiers ainsi que le communiqué de presse sont disponibles sur les sites web de la Bourse de Bahreïn et de Bank ABC. De plus amples détails sont fournis dans la présentation des faits saillants pour les investisseuses publiées sur le site web de Bank ABC.

De plus amples détails sont disponibles sur le site Web de la Banque : www.bank-abc.com.