C’est dans une ambiance festive que s’est déroulée la 6ème édition de « HR AWARDS Tunisia 2019 » organisée par Association des Responsables de Formation et de Gestion Humaine dans les Entreprises – ARFORGHE et la fondation Konrad-Adnauer-Stiftung (KAS).

La direction des Ressources Humaines de Bank ABC Tunisie a remporté le prix des “HR AWARDS Tunisia 2019” pour les meilleures pratiques en matière de Recrutement, Management de la performance et Gestion des Talents.

Ce concours vise à récompenser les employeurs ayant mis en place les meilleures pratiques RH, garantissant à leurs collaborateurs les conditions de travail optimales, ainsi que leur développement sur le plan professionnel et personnel.

A cet effet, Bank ABC en Tunisie s’est vu accordé ce prix grâce à une organisation des Ressources Humaines répondant aux normes internationales. Plus de 200 Collaboratrices et Collaborateurs se partagent les mêmes valeurs fondamentales du Groupe Bank ABC qui consistent à axer la performance sur le Client « Client au Centre », collaborer efficacement « Esprit d’équipe » et assurer une qualité de service premium « Constance ».

Ali Kooli, CEO et Mme Emira MRAD, Directrice des Ressources Humaines de Bank ABC Tunisie, soutiennent l’approche où le Capital Humain représente un actif stratégique difficilement imitable et constitue le soubassement de l’avantage concurrentiel de Bank ABC.

C’est dans cette logique que Mme MRAD souligne : « Au sein de Bank ABC, nous considérons que notre Capital Humain est notre richesse, c’est la clé de notre différentiation par rapport au marché et c’est ce qui engendre notre succès. Notre rôle est de préserver notre marque employeur en développant et motivant nos employés, c’est un travail continu qui se fait pour assurer la pérennité de notre établissement et pouvoir faire face à la guerre des talents et à la pénurie des compétences.

Notre vision et d’élargir le concept du Capital Humain pour irradier avec le concept révélant de Potentiel Humain ».

Ali Kooli précise: « Bank ABC considère comme étant précurseur dans le domaine du développement des talents ce qui a permis aux RH de progresser dans la conduite de l’évaluation du leadership et de la gestion des talents ».