L’Agence de notation Standard & Poor’s a confirmé que la cote de crédit à BBB- de Bank ABC, est maintenue avec des perspectives stables. Cette nouvelle mesure de notation résulte de la solidité financière, de la résilience de la Banque et de sa capacité à résister aux conditions extrêmement difficiles de ses marchés clés Dans une déclaration publiée récemment, l’Agence a souligné que les perspectives stables reflètent sa vision du profil financier et de la capitalisation solide de Bank ABC.

S&P a ajouté que, bien que la baisse des prix du pétrole et la pandémie de coronavirus mettent à l’épreuve la qualité des actifs de Bank ABC, les antécédents de la Banque en matière de normes de souscription prudentes et de forte capitalisation devraient soutenir sa solvabilité. L’agence de notation a conclu que, bien que les résultats de la Banque et les principaux indicateurs de qualité des actifs pourrraient se détériorer en raison du prix du pétrole en baisse et des effets de la COVID-19, son profil financier global restera cohérent avec le niveau de notation actuel au cours des 12 à 24 prochains mois.

“L’Agence a fait confiance à la gestion prudente des risques et aux initiatives stratégiques de la banque pour ajuster son modèle d’entreprise afin de répondre à des temps extrêmement difficiles “, a déclaré Khaled Kawan, chef de la direction du groupe de Bank ABC. ABC est un acteur majeur du secteur bancaire de la région, avec une présence dans 15 pays sur les cinq continents.

Il offre une couverture et des produits bancaires de gros mondiaux innovants qui incluent la couverture des entreprises et des institutions financières, les transactions bancaires (Trade Finance& Cash Management), les projets et les financements structurés, les syndications, les produits du Trésor et des marchés financiers et les services bancaires islamiques.

Ladite banque offre également des services bancaires de détail via son réseau de banques de détail en Jordanie, en Egypte, en Tunisie, en Algérie, au Brésil via Banco ABC Brasil et via Ila Bank, sa banque digitale uniquement mobile, à Bahreïn.