La Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) fournira 1300 000 masques de type “FFP2” et environ 25 millions de masques chirurgicaux, a annoncé le P-dg de la PCT, Khalil Ammous.

Intervenant, au cours d’une séance d’audition, organisée par la Commission de la Santé et des Affaires sociales au sein de l’ARP, Ammous a indiqué qu’une coordination quotidienne est assurée avec l’ambassadeur de Tunisie en Chine afin de suivre l’opération de création par les fournisseurs.

Khalil Ammous était accompagné de quelques cadres de la Pharmacie centrale.

Il a souligné que la PCT a présenté une demande au ministère des Finances pour réclamer son exonération des taxes douanières et des impôts appliqués sur les équipements médicaux qui s’élève à 24 MD, afin de réduire le prix de vente de plus de 30%.

Répondant aux questions des députés concernant l’absence, sur le marché, de certains médicaments locaux et importés, notamment vitaux et destinés au traitement des maladies chroniques, que ce soit dans le secteur public ou privé, les représentants de la PCT ont expliqué que ce manque est du à des difficultés de paiement du fournisseur.

Au sujet des tests rapides, de leur nombre et des délais de livraison, le P-dg de la Pharmacie centrale a indiqué que l’appel d’offres a été déjà lancé et la sélection s’est faite conformément aux normes recommandées par la commission spécialisée. Il s’agit d’un fournisseur de la Corée du Sud et d’un autre de l’Europe (société franco-suisse) qui fourniront 400 mille tests rapides dans les prochains jours.

Il a expliqué que ce retard dans la livraison est causé par la forte demande à l’échelle internationale.