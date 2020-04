Dans le cadre des efforts déployés par le ministère de la Santé visant à assurer une protection des citoyens et à limiter la propagation du coronavirus, et du souci du ministère de l’Industrie à produire de quantités suffisantes de bavettes de protection selon les normes internationales, une autorisation a été accordée aux industriels et artisans du secteur du textile, pour fabriquer ces masques de protection destinés au public, conformément à un cahier des charges approuvé par les ministres de la Santé, et de l’Industrie et des PME.

Lesdits ministères appellent, dans un communiqué commun rendu public samedi, les entreprises voulant fabriquer des masques de protection destinés au public à consulter les sites suivants: http://www.santetunisie.rns.tn ou http://www.tunisieindustrie.gov.tn et ce afin de prendre connaissance du cahier des charges mentionnant les conditions requises pour la fabrication de ces bavettes.

Les entreprises sont appelées à réaliser les analyses demandées selon le cahier des charges. Ces analyses devraient être effectuées exclusivement par les laboratoires du Centre technique de textile (cettex) relevant du ministère de l’Industrie et des PME, qui remettra à la société en question un rapport d’expertise de la conformité de l’article aux normes mentionnées dans le cahier des charges.

L’homologation de l’article s’effectue par un comité technique au sein du ministère de la Santé.

Le producteur ne peut en aucun cas commercialiser directement ces masques sur le marché, il doit plutôt remettre ses articles à la Pharmacie centrale qui assurera la distribution exclusive, souligne le communiqué.