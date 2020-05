Suite à la situation inédite de la crise sanitaire que nous vivons ces derniers jours, de nombreuses petites et moyennes entreprises se trouveront en très grandes difficultés pour faire face ne serait-ce que pour le maintien des salaires du personnel.

Suite à la situation inédite de la crise sanitaire que nous vivons ces derniers jours, de nombreuses petites et moyennes entreprises se trouveront en très grandes difficultés pour faire face ne serait-ce que pour le maintien des salaires du personnel.

De ce fait, vous comprendrez aisément que toutes les charges et autres prélèvements sont illogiques et irrationnels.

L’issue de cette nouvelle situation augure d’une violente récession que devrait connaître l’économie mondiale en 2020 qui n’épargnera pas la Tunisie. La production enregistrera le plus fort taux de recul que nous ayons connu depuis l’indépendance. Les défaillances d’entreprises vont bondir.

Ce serait, de très loin, la plus forte hausse de défaillances, même en supposant que l’activité économique redémarre graduellement dès le troisième trimestre 2020 et qu’il n’y ait pas de deuxième vague épidémique au second semestre.

Le pic des défaillances pourrait survenir, paradoxalement, lors du redémarrage de l’activité et non au cœur de la crise. Les mécanismes de soutien de l’État (s’ils sont réels) au moment du choc sont transitoires. Or, c’est au moment où la demande se redressera que les besoins en fonds de roulement des entreprises rebondiront.

Le report des charges sociales et fiscales, ainsi que d’autres postes comme les loyers, pourrait aussi être une bombe à retardement, décalant un certain nombre de difficultés à l’été, voire à l’automne, en fonction du calendrier du confinement et de la fin des mesures.

La vraie solution est une suppression pure et simple de ces charges durant la période CRITIQUE d’au moins six mois.

C’est pour toutes ces raisons qu’il est maintenant grand temps de revoir tout le système actuel inéquitable.

Aujourd’hui, les moyennes et petites entreprises privées sont devenues la locomotive de l’économie du pays. Ne les surchargez pas trop car, en macroéconomie, c’est comme étouffer la poule qui vous pond des œufs.

En revanche, il est un devoir national de s’attaquer aux vrais problèmes du pays :

1/ Entamer courageusement, avec rigueur et constance, le circuit parallèle qui a décuplé après la révolution. Intégrer, coûte que coûte, cette population dans l’économie de l’Etat. Et les solutions existent en faisant abstraction des lobbys.

2/ Réduire absolument les déficits des sociétés étatiques qui saignent réellement notre économie et déséquilibrent NETTEMENT les caisses de l’Etat.

3/ Relancer avec vigueur et de façon continue nos ressources naturelles : Bassin minier, gaz et hydrocarbures ainsi que notre agriculture.

4/ Repenser TOTALEMENT nos moyens LOGISTIQUES de collectes et de stockage agricoles. Un pays dont le secteur primaire dépend de l’étranger ne peut être indépendant.

5/ Encourager les projets des jeunes qui ont prouvé leurs capacités d’innovation.

6/ Réformer l’enseignement de base avec des groupes visionnaires de la formation de base. Les actuels responsables du modèle de l’enseignement et des décideurs pédagogiques ont montré leurs limites voire leurs incompétences et les conséquences dramatiques sur le type de société que nous vivons en hypothéquant l’avenir des générations actuelles et à venir.

7/ Réformer la formation professionnelle et l’emploi, qui demeurera un des plus grands leviers du chômage. Le ministère de la Défense sera la vraie solution sociale pour la prochaine décennie. Le service devra durer 2 voire 3 ans, ce qui résoudra d’énormes soucis et problèmes sociaux.

Durant cette période, une grande tranche d’âge sera concernée pour:

– 6 mois de service militaire pour inculquer la discipline et la rigueur mais surtout pour ancrer les valeurs de la Nation,

– 1 année de formation professionnelle (voir l’exemple allemand) avec des ciblages de compétences selon les orientations et les qualités de chacun,

– privilégier prioritairement l’emploi de cette population formée pour les activités civiques et de l’amélioration de tous types d’environnement à travers le pays.

8/ Obliger les médias (audio et visuel) de programmer d’importantes plages éducatives et formatives ainsi que du coaching.

De plus, de nombreuses petites et moyennes entreprises ayant subi de forte baisse du chiffre d’affaires, à l’instar des écoles privées, ont sollicité le fonds de soutien (ou ligne de crédit) auprès du ministère de l’Industrie. Les sociétés menacées de faillite ont fait également appel au soutien bancaire au regard de la circulaire 2020-06 de la BCT. Toutefois, l’application de cette circulaire reste illusoire et chimérique. Dans ce contexte, nous n’allons pas seulement vers la faillite de nos PME mais bien celle du pays.

Vous êtes au plus haut poste de l’exécutif. De plus, le Parlement vous a habilité à de plus larges pouvoirs. Vous disposez ainsi d’une occasion UNIQUE qui puisse vous permettre de marquer votre passage et de vous inscrire dans l’Histoire du Pays. Ne la RATEZ pas.

Le courage et la poigne d’un responsable se reconnaissent par sa capacité de défier l’adversité, surtout dans les moments difficiles.

Ridha JABER, chef d’établissement scolaire privé.