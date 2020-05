Les professionnels du secteur du bâtiment et des travaux publics peuvent reprendre leurs activités, annonce le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, dans un communiqué publié 4 mai sur sa page facebook.

Il appelle cependant les professionnels du secteur à remplir un formulaire d’autorisation, disponible sur le site https://www.autorisation.gov.tn/, afin qu’ils puissent rejoindre leurs lieux de travail.

Sur la base de ces demandes, le ministère définira, dans les prochains jours, la liste définitive des projets et des sociétés autorisés.

Le département de l’Equipement rappelle également l’impératif de respecter les règles et les conditions du déconfinement ciblé et à assurer le déroulement normal du travail, tout en offrant des moyens de protection et de sécurité aux employés sur le lieu de travail.