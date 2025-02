La Tunisie met à la disposition de l’État libyen son expertise et ses compétences, tant du secteur public que privé, en matière d’entreprises de bâtiments et de bureaux d’études, pour la réalisation de projets en Libye”, a souligné lundi la ministre de l’équipement et de l’habitat, Sarra Zaâfrani Zenzri.

Lors d’une rencontre tenue à Tunis avec le ministre des transports du gouvernement d’unité nationale libyen, Mohamed Salem al-Shahoubi, la ministre a souligné la disposition des entreprises tunisiennes, publiques et privées, à former des consortiums pour exécuter en Libye des projets de grande envergure, selon un communiqué du ministère.

Au cours de cette réunion, qui a porté sur les programmes de coopération bilatérale entre la Tunisie et la Libye, notamment dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, et sur les mécanismes de leur renforcement, la ministre a exprimé son soutien continu au développement du partenariat dans ce secteur.

De son côté, le ministre libyen a affirmé que la prochaine étape nécessitera beaucoup de travail pour renforcer davantage le partenariat entre les deux pays dans l’intérêt des deux peuples frères. Il a salué la solidité des relations entre la Libye et la Tunisie et le souci constant des deux parties de les promouvoir.

Les deux ministres ont également souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer l’intégration économique, l’investissement et les échanges commerciaux entre les deux pays frères.