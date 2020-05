Une réunion se tiendra mercredi 6 mai entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les syndicats du secteur sur les conditions de sécurité dans tous les établissements et foyers universitaires avant la reprise des cours.

Dans un communiqué publié lundi 4 courant, la Fédération générale des fonctionnaires de l’enseignement supérieur a rappelé le calendrier de la reprise progressive des cours élaboré par le ministère de tutelle.

Ainsi, les étudiants en 5ème année médecine, pharmacie et médecine dentaire reprendront les cours le 11 mai 2020. Pour le reste des étudiants, les cours reprendront progressivement à partir du 1er juin.

A noter que les étudiants des universités publiques et privées n’ont pas repris les cours dans leurs établissements après les vacances du mois de mars, en raison du confinement général décrété en Tunisie pour limiter la propagation du coronavirus.