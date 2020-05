Le Ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation Digitale a publié, samedi, son plan de reprise du travail dans les administrations et les établissements qui relèvent de sa tutelle pour la période du confinement ciblé qui devrait s’étaler du 4 au 24 mai 2020.

Ainsi, le ministère indique qu’en cas de possibilité de poursuivre le télétravail, sans impacter le rendement des services concernés, les responsables des structures en question pourraient autoriser leurs agents à télé-travailler tout en assurant le suivi des tâches qui leur sont confiées.

En cas d’impossibilité de poursuivre le télétravail, les agents et cadres doivent reprendre le travail sur les lieux de travail, du lundi au vendredi. Ainsi, les horaires seront répartis sur deux séances comme suit : De 8h à 13h et de 9h à 14h:30

Les responsables des structures concernées doivent aussi établir une liste des taches prioritaires à effectuer sur les lieux de travail.

Le rythme de travail sera alterné et seuls 50% des employés se rendront sur les lieux de travail conformément à des listes nominatives, avec l’affectation d’un seul employé par bureau. Les personnes souffrant de maladies chroniques et les femmes enceintes ne sont pas concernées par le retour aux bureaux, mais doivent présenter une demande à cet effet et apporter les justificatifs nécessaires.

Des autorisations préalables de déplacement doivent être adressées aux fonctionnaires concernés par mail ou par tout moyen laissant trace écrite.

Les structures administratives concernées doivent également fournir tous les moyens de prévention sur les lieux de travail.