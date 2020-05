Les prix des carburants seront mensuellement ajustés, selon l’arrêté des ministres de l’énergie et des mines et de la transition énergétique et des finances du 31 mars 2020.

Le ministère de l’énergie a précisé dans un communiqué publié, samedi, que cette décision a été publiée dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) n°28 du 3 avril 2020.

Et de préciser que l’article 5 de l’arrêté stipule que les prix de l’essence sans plomb, du gas-oil ordinaire et du gas-oil sans soufre sont fixés par la commission technique chargée de la fixation et du suivi des prix de vente des produits pétroliers finis importés et ceux raffinés localement, conformément aux règles relatives au mécanisme d’ajustement automatique mensuel.

Les prix seront, ainsi, fixés après observation des moyennes des prix d’importation en dinar tunisien de chacun de ces produits durant une période d’un mois qui prend fin avant le premier jour du mois concerné par l’ajustement.

“La valeur de l’ajustement mensuel du prix de vente au public, ne peut excéder le taux 1,5% du prix de vente en vigueur depuis le dernier ajustement, et ce, à la hausse ou à la baisse”,a encore indiqué la même source.