Une étude de France Stratégie énumère les dix métiers les plus impactés par la vunérabilité économique, et concernent plus de 8,5 millions de travailleurs.

Mais comme vous allez le découvrir, cette liste est valable aussi en Tunisie, en ce sens qu'”on peut parler de risque pour un salarié, intérimaire ou indépendant de voir son développement entravé par un choc violent comme c’est le cas ici pour le coronavirus”.

En d’autres termes, “les métiers les plus vulnérables au risque économique cumulent en général une forte exposition à la cessation sectorielle d’activité et une fragilité statutaire, explique l’étude de France Stratégie. Leur activité a été administrativement interrompue en raison de la dangerosité des rassemblements qu’ils impliquent”.

Ajouter à cela qu’il leur difficile d’exercer leur profession à partir de leur domicile.

Voici les métiers les plus vulnérables au risque économique ?

1 – Ouvriers peu qualifiés de l’électricité et de l’électronique

2 – Coiffeurs, esthéticiens

3 – Ouvriers peu qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal, et de la mécanique

4 – Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration

5 – Ouvriers du textile et du cuir