Le département de la protection sociale relevant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a mis en place un plan stratégique pour la reprise de l’activité économique dans les entreprises tunisiennes afin de garantir un climat favorable de travail et de prévention de la propagation du coronavirus.

Mis en place dans le cadre des efforts déployés par l’UGTT pour réussir l’application de la stratégie du déconfinement ciblé à partir du 4 mai, ce plan a été élaboré par une équipe de travail qui regroupe des experts spécialisés du département de la protection sociale, des professeurs experts hospitaliers et universitaires du laboratoire de l’emploi et de l’ergonomie à la faculté de médecine de Monastir et de l’association tunisienne de l’ergonomie.

” Ce plan comprend une stratégie globale qui permet à nos institutions de reprendre le travail dans des conditions sanitaires garantissant une protection maximale contre la propagation de cette épidémie “, lit-on dans un communiqué publié par l’UGTT.

Un guide procédural a été élaboré au profit des institutions, qui comprend treize secteurs, chaque domaine étant identifié avec ses propres procédures sanitaires et organisationnelles qui tiennent compte des spécificités de l’institution, y compris les mesures de protection dans les transports, dans les espaces de travail et les procédures d’organisation des méthodes de travail, etc.

Le plan stratégique a été préparé en arabe, en anglais et en français. Une plateforme électronique interactive covid.medtrav.org a également été mise en place. Elle permet de télécharger le guide et d’assurer la réponse aux demandes des propriétaires d’établissements par une équipe de médecins hospitaliers et universitaires du laboratoire de médecine du travail et d’ergonomie de la Faculté de Médecine de Monastir pour faire face aux différents problèmes de santé rencontrés dans les établissements lors de la reprise progressive de leurs activités.