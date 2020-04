Face aux développements de la situation en Libye, la Tunisie a réitéré “sa position constante vis-à-vis de la crise libyenne sur la base de la légalité internationale et le respect de la volonté du peuple libyen”.

Il s’agit également, selon un communiqué rendu public ce mercredi par le ministère des Affaires étrangères “de se conformer aux résolutions du Conseil de sécurité, et en particulier la résolution n°2259 datée du 23 décembre 2015 déterminant les institutions légales reconnues sur la scène internationale comme le prévoit l’Accord politique libyen, cadre légal pour une solution politique”.

“Dans ce contexte délicat que traverse la Libye sœur, la Tunisie réaffirme son appel à une solution politique globale et durable fondée sur un dialogue inter-libyen et exprimant la volonté du peuple libyen sous les auspices des Nations Unies et loin de toute intervention étrangère”, souligne le communiqué.

La Tunisie a mis l’accent également sur son soutien à tous les efforts visant à trouver un règlement permettant de préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Libye et d’épargner à son peuple les effets du conflit et du chaos.

Le maréchal Khalifa Haftar avait annoncé, lundi soir, qu’il disposait d’un ” mandat du peuple ” pour gouverner la Libye, disant avoir ” accepté la volonté du peuple et son mandat “. Il a également fait part de “la fin de l’accord de Skhirat “, signé en décembre 2015 au Maroc sous l’égide de l’ONU. Le gouvernement d’union nationale (GNA) a dénoncé, quant à lui, un ” coup d’Etat ” conduit par Haftar.