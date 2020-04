La Banque centrale de Tunisie (BCT) travaille avec le secteur bancaire, non seulement au sauvetage des entreprises, mais aussi à la mise en place des mécanismes adéquats pour garantir la relance post Covid-19.

C’est ce qu’a affirmé Marouane El Abassi, le gouverneur de la BCT, qui intervenait lors de la cinquième réunion hebdomadaire avec les premiers responsables des banques, tenue lundi 27 avril 2020, par visioconférence.

Abassi a ajouté qu’en complémentarité avec l’effort national, la BCT veille à apporter le soutien nécessaire aux entreprises et aux particuliers.

Pour sa part, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a exhorté les institutions de crédit à redoubler d’efforts afin de garantir la célérité requise dans le traitement des dossiers, compte tenu de la particularité de la conjoncture, et à assurer les financements adéquats afin de relancer l’investissement.

Il a également salué l’appui apporté par les banques, tant aux entreprises qu’aux particuliers.

Le président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), Habib Bel Haj Kouider, a souligné l’engagement total du secteur à soutenir les différentes franges composant sa clientèle tout en précisant que les banques sont conscientes des attentes et des besoins de leurs clients et qu’elles redoublent d’efforts afin d’apporter les réponses adéquates.

A noter que la BCT a décidé, depuis le 6 avril 2020, d’organiser une réunion hebdomadaire (tous les lundis) avec les premiers responsables des banques afin d’assurer le suivi des retombées de la pandémie du COVID-19.

Et de préciser que ces réunions permettront d’avoir un échange avec la profession sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement du secteur, les problèmes posés et les risques éventuels sur la continuité de fonctionnement et sur la stabilité bancaire.