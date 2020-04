Horizons 2020 Tunisia annonce sur sa page officielle Facebook l’acceptation du projet “Tunisian Researchers’ and Citizens’ Green Deal” [Green Night] dans le cadre du call “European researchers’ Night 2020”.

Ce projet a été accepté au terme d’un processus de sélection exigeant et très compétitif, précise la même source.

La réalisation du projet a été assurée sous la coordination du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – Unité de Gestion du Programme Européen R&I Horizon 2020, avec des partenaires associés à savoir Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), Association la Recherche en Action (REACT), Association de Recherche Scientifique et Innovation en Informatique, Association ARSII, Cité des Sciences à Tunis (CST), Palais Des Sciences De Monastir (PSM) et Village d des Sciences de Tataouine (VST).

Tous ces partenaires ont fait preuve d’engagement, de dévouement et de professionnalisme, rappelle la même source.

Le Programme de Recherche & Innovation HORIZON 2020 est coordonné par l’Unité de Gestion chargée de Programme Européen au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C’est une opportunité de financement dans la recherche scientifique et l’innovation, promouvant un renforcement stratégique à l’échelle internationale.

La Tunisie bénéficie du statut de “partenaire associé” au programme européen de recherche et d’innovation “Horizon 2020”, depuis décembre 2015, c’est le plus grand programme de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation, moyennant une enveloppe de 80 milliards d’euros.

HORIZON 2020 repose sur 3 grands piliers, l’excellence scientifique,le leadership industriel et les défis sociétaux.

Les objectifs de la Tunisie dans ce sens sont d’assurer la croissance du PIB et de stimuler une dynamique de relance économique, de créer de la recherche et de l’emploi ainsi que de mettre en place une stratégie de réponse aux défis sociétaux.

Le Portail est accessible à partir du lien suivant : http://horizon2020tunisia.org/