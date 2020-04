En 2020, l’accent sera mis sur la réponse contre le COVID-19 avec des subventions allant de 250 000 jusqu’à 500 000 dollars.

La Fondation Internet Society lance un nouveau programme de subventions pour les interventions d’urgence destiné aux organisations travaillant sur des projets qui utilisent l’Internet pour améliorer la vie des populations pendant ou en réponse à une situation d’urgence.

En mettant l’accent cette année sur la lutte contre le COVID-19, la Fondation sollicitera des candidatures de subvention auprès des programmes qui répondent à la pandémie pendant et après la période de la crise. Des subventions allant de 250 000 jusqu’à 500 000 dollars seront accordées à des organisations pour des projets d’une durée maximale de 12 mois.

Le programme sera ouvert aux candidatures entre le 5 et le 17 mai, et les bénéficiaires seront annoncés le 27 mai.

La Fondation s’est engagée à travailler avec des organisations qui prennent des solutions techniques connues sur Internet et les appliquent pour réagir face au COVID-19, ou des organisations qui détournent leurs activités habituelles pour créer de nouveaux projets ou de nouvelles solutions techniques pour faire face à la pandémie.

Des exemples de projets qui pourraient être financés comprennent: des applications qui accélèrent et coordonnent la réponse humanitaire, des services qui promeuvent et permettent l’apprentissage à distance des étudiants, des plateformes qui établissent de nouvelles voies pour alterner les moyens de subsistance et des indices qui démontrent la préparation à une pandémie urbaine et/ou rurale.

“Plus que jamais, nous reconnaissons l’importance du rôle d’Internet pendant cette période incertaine, servant de bouée de sauvetage qui permet aux enfants de continuer à apprendre ; aux familles et aux amis de rester connectés ; et aux informations essentielles sur la santé publique de continuer à circuler”, a déclaré Sarah Armstrong, directrice exécutive de la Fondation Internet Society.

Elle ajoute: “Nous lançons ce programme puisque nous considérons que l’accès à Internet peut créer des communautés plus saines et plus sûres, réduire les vulnérabilités et aider à renforcer la résilience dont les communautés ont besoin pour traverser cette pandémie et en ressortir mieux préparées pour l’avenir”.

À propos de la Fondation Internet Society :

La Fondation Internet Society a été créée en 2019 pour soutenir la différence positive que l’Internet peut créer pour les populations du monde entier.

En partenariat avec d’autres acteurs du changement, la Fondation encourage le développement de l’Internet en tant que ressource visant à enrichir la vie des individus et servir de force pour le bien de la société.

Elle accorde des subventions aux Chapitres de l’Internet Society ainsi qu’aux organisations à but non lucratif et aux particuliers qui se consacrent à fournir un libre accès significatif à l’Internet, connecté à l’échelle mondiale, sécurisé et digne de confiance pour tout le monde.

Source: AETOSWire