Le ministère de la Santé a appelé les structures et établissements de santé, publiques et privés, à continuer de fournir les services de santé de base aux patients autres que ceux contaminés par le Coronavirus, afin d’éviter la détérioration de l’état de santé de certaines catégories parmi eux.

Dans une circulaire publiée, hier vendredi, le ministère de la Santé a appelé les directeurs régionaux de la santé, les directeurs généraux et les directeurs des structures et des institutions de santé publiques et privées, à reprendre les activités médicales et de soins nécessaires, figurant dans les plans de santé, telles que le programme national de vaccination, le programme de la santé de la mère, la santé sexuelle et reproductive ainsi que les services liés aux maladies non transmissibles.

Le ministère de la Santé a également appelé à assurer la continuité des services de santé pour les cas urgents, en coordination entre les trois lignes de santé ainsi qu’avec des services du transport sanitaire urgent, et de fournir les moyens de protection nécessaires à l’exercice du travail des professionnels de la santé.

Il s’agit également selon la même source de garantir la disponibilité des médicaments et de mettre en place de nouveaux mécanismes pour faciliter la communication avec les patients, outre la communication via la ligne verte régionale.

Le ministère de la Santé a dans ce sens souligné la nécessité de former un comité technique régional chargé des services de santé et des soins de base, sous la supervision du directeur régional de la santé, qui se chargera d’examiner les difficultés et d’œuvrer à les surmonter en élaborant un programme de travail adapté à chaque région, en collaboration avec le secteur privé de la santé.