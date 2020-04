La consommation des produits pétroliers a baissé de 21% au cours de mars 2020, par rapport à mars 2019, alors qu’elle était en petite hausse au courant des deux premiers mois de 2020, a fait savoir l’Observatoire national de l’énergie et des mines relevant du ministère de l’Energie, des Mines et de la Transition énergétique, dans son bulletin consacré l’évaluation de ” L’impact du Covid-19 sur la demande de l’énergie en Tunisie / Mars 2020 “.

L’Observatoire explique que les mesures prises par le gouvernement à partir de la mi-mars 2020 (confinement total le 22 mars), ont limité l’activité économique ainsi que les déplacements des ménages, impactant ainsi la demande de l’énergie.

D’après le bulletin de l’Observatoire, le kérosène aviation est le produit le plus touché par la baisse de la demande (-56%) suivi par le fuel industriel (-30%), les essences (-25%) et la gasoil (-19%).

La demande du GPL utilisé majoritairement dans le secteur résidentiel, a par contre augmenté de 13%. Le GPL domestique qui représente près de 95% de la demande du GPL a augmenté à lui seul de 16%.

En se focalisant sur la période du 22 mars au 31 mars 2020, l’Observatoire souligne que la baisse pour la plupart des produits pétroliers est encore plus spectaculaire : on estime que la demande des essences a chuté de près de 74%, celle du gasoil de 56% et celle du fuel de près de 90%. Quant à la consommation du Jet aviation et suite la fermeture de l’espace aérien, elle est devenue presque nulle.