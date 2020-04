La ministre des affaires culturelles Chiraz Laatiri a appelé à mettre en place une nouvelle stratégie pour promouvoir le secteur du patrimoine et à assurer une meilleure coordination de travail entre l’Institut national du patrimoine (INP), l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et le ministère de tutelle.

Lors de la visite qu’elle a effectuée hier mercredi au siège de l’INP, en présence du directeur général de l’Institut Fawzi Mahfoudh, de la directrice générale de l’Amvppc Amel Hachena et du directeur général du département patrimoine Ahmed Chaabane, il a été convenu d’organiser une série de réunions portant sur le patrimoine pour cerner l’état des lieux et les préoccupations dans ce domaine. L’accent a été mis également sur l’importance de lancer une revue scientifique électronique dédiée au patrimoine et ce, avec la participation d’experts et de chercheurs dans ce domaine.

Par ailleurs, la ministre a appelé à l’organisation d’une séance de travail dans les prochains jours avec un certain nombre de ministères pour passer en revue les principaux points du plan de travail du ministère relatif au patrimoine afin d’unifier les efforts nationaux dans l’objectif de préparer une stratégie bien cohérente qui repose essentiellement sur le principe du développement du tourisme culturel.