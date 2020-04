Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, a affirmé mercredi la disposition du pouvoir législatif à renforcer les lois régissant les droits des migrants et des réfugiés, lors d’un entretien avec une délégation regroupant des représentants de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, de l’initiative de soutien aux subsahariens et de la coordination des étudiants subsahariens en Tunisie.

Il a ajouté que le renforcement du cadre législatif tiendra compte de l’approche humanitaire et civilisationnelle des migrants et réfugiés conformément aux normes internationales pour la protection des libertés et des droits de l’homme sans discrimination.

Ghannouchi a, à cette occasion, salué les efforts déployés par les organisations internationales dans la prise en charge des migrants et réfugiés en coordination avec les autorités tunisiennes et avec toutes les composantes de la société civile.

Pour sa part, la délégation a formé l’espoir que le Parlement contribue au développement du cadre législatif en comblant les lacunes existantes, pour garantir le plein droit des réfugiés et des migrants à l’hébergement, la résidence, le travail et une condition de vie décente.