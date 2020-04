Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, et son homologue français, Jean-Yves Le Drian, soulignent, lors d’un entretien téléphonique le besoin d’un plus grand élan de solidarité internationale pour faire face aux conséquences du coronavirus et l’importance de coordonner les positions concernant les problèmes posés au niveau du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le département des Affaires étrangères précise, dans un communiqué rendu public mardi 21 avril, que les deux responsables ont également évoqué les différents volets de la coopération tuniso-française au niveau bilatéral et dans le cadre due partenariat avec l’Union européenne et l’importance de consolider la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Erray a, à cette occasion, exprimé la solidarité de la Tunisie avec la France dans la lutte contre le coronavirus.