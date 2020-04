Pour sa troisième édition, le Prix de la Fondation Rambourg se renouvelle. Le champ de l’Art Contemporain est en en grande expansion en Tunisie et nécessitant une réelle structuration, la Fondation Rambourg a décidé de recentrer le Prix sur ce secteur artistique. L’ambition est de donner un rendez-vous aux acteurs de ce secteur et de leur offrir plus de visibilité. Les dépôts de candidature seront ouverts jusqu’au courant de l’été, 20, afin de laisser le temps aux artistes de pouvoir s’inscrire, informe la Fondation sur son site officiel.

Créé en 2015, Ce prix a réussi à s’impos er en quelques années comme un rendez-vous incontournable pour la création en Tunisie. Ce projet vise à promouvoir les créations artistiques contemporaines de la scène tunisienne à l’échelle nationale et internationale.Ce Prix visait à offrir, tous les deux ans, une dotation de 20.000 dinars à 6 jeunes artistes tunisiens afin de les accompagner dans la production d’un projet innovant dans les arts et la culture. Les deux premières éditions (2016 et 2018) ont gratifié douze lauréats dans diverses disciplines artistiques.

Le travail de la Fondation Rambourg sur le terrain de la culture a permis de faire un état des lieux des différents besoins des artistes et du secteur culturel en Tunisie et c’est pourquoi une refonte s’est imposée à ce Prix. La troisième édition du Prix Fondation Rambourg pour l’Art Contemporain a donc pour objectif de soutenir les artistes confirmés et d’agir pour eux comme un accélérateur.

Il n’existe plus de catégories spécifiques ; les projets que présenteront les candidats devront faire partie du champ de l’art contemporain. La Fondation Rambourg n’impose aucune délimitation à ce champ, laissant à chaque candidat l’appréciation de ce qu’est l’art contemporain et de justifier si besoin est, de quelle manière leurs projets s’apparentent à ce dernier.

Le premier Prix est une dotation de 50.000 dinars et le deuxième Prix une dotation de vingt mille dinars. Les lauréats recevront un accompagnement sur-mesure de leur projet (dans la réalisation, par exemple d’un catalogue ou d’une exposition, etc). Ils seront décernés aux deux artistes qui auront été jugés les plus prometteurs, intéressants et innovants parmi les ceux qui auront présenté un dossier de candidature.

Comme à chaque édition, le Prix de la Fondation Rambourg mobilise un large réseau du monde de l’art : galeristes, conservateurs de grandes institutions, collectionneurs locaux et étrangers, critiques et experts. Pour l’édition 2020, le comité de sélection a réuni des experts, galeristes, commissaires, critiques, collectionneurs tunisiens et étrangers. La pluralité de ce jury permet d’avoir différents points de vue sur ce qu’est un parcours d’excellence.

Le jury est présidé par ELISABETH KRIEF, Fondatrice et directrice de la Galerie Krief à Paris, et membre du Conseil d’Administration de l’Ecole Nationale des Beaux Arts de Paris.