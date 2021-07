La Fondation Rambourg Tunisie et la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT) ont signé une convention de partenariat stratégique en vue de répliquer et d’adapter l’expérience de renforcement des entreprises du secteur de l’économie créative – CORE – sur l’ensemble du territoire tunisien. L’objectif est de faire bénéficier le plus grand nombre d’entrepreneur dans les régions de l’innovation propre à l’économie créative et culturelle.

Selon un communiqué de presse, la Fondation Rambourg Tunisie et la CONECT vont élaborer un plan afin de mobiliser les moyens nécessaires à la décentralisation du programme d’accompagnement et d’accélération des entreprises du secteur créatif et culturel CORE ainsi que l’implémentation de l’innovation dans les pratiques entrepreneuriales dans les régions.

Ce partenariat permettra une mise à l’échelle nationale du programme d’accompagnement et d’accélération CORE sur l’ensemble du territoire tunisien par le biais du réseau de bureaux régionaux de la CONECT.

CORE CREATIVE HUB est une structure d’accompagnement et un espace collaboratif et multidisciplinaire pensé pour répondre aux besoins d’un secteur à fort potentiel mais en manque de structuration. Dans le cadre d’un programme d’accélération intensif, le hub déploie des mécanismes spécifiquement conçus pour le développement des start ups et PME culturelles et créatives locales en post-création des différentes chaînes de valeur à travers une expertise dans le renforcement ciblé des capacités managériales et opérationnelles.

La Fondation Rambourg Tunisie est une association de droit tunisien établie en Tunisie depuis 2015. La Fondation œuvre principalement au développement de l’économie créative et culturelle en Tunisie par le développement territorial. Elle s’engage à faire évoluer notre société en mettant l’art, la culture, le patrimoine, le sport et la créativité au plus près des individus. Dans le cadre de ses activités visant notamment à mettre en valeur l’art, la culture, le patrimoine, le sport et la créativité au plus près des individus, la Fondation Rambourg Tunisie a créé et développé le concept du Core Creative Hub.

Créée en 2011, la Centrale Patronale Tunisienne CONECT ” Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie ” est une organisation syndicale patronale, qui représente et rassemble les petites, moyennes et grandes entreprises privées, Tunisiennes et étrangères de toutes les régions du pays exerçant dans les différents secteurs de l’économie Tunisienne dont notamment l’industrie, le commerce, les services, l’artisanat et l’agriculture.

La CONECT ambitionne de répondre aux attentes des chefs d’entreprises, sur le plan économique, social, juridique et fiscal et ce quels que soient leurs domaines d’activités ou le contexte dans lequel ils évoluent, national ou international.