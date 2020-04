Le Groupe Ecobank met en oeuvre ses engagement envers les gouvernements et le secteur privé africains et l’OMS, en débloquant 3 millions de dollars en guise de contribution à la lutte contre le COVID-19 sur l’ensemble de son réseau en Afrique.

Dans un communiqué rendu public lundi 20 avril, Ecobank assure avoir “fourni un soutien sous forme de numéraire, d’équipements et de fournitures de soins de santé”. Ceci s’ajoute à son appui à de “campagnes de sensibilisation pertinentes et soutenues, mais aussi par l’utilisation de la plateforme numérique de la Banque pour approvisionner les comptes des personnes les plus vulnérables”.

Pour Ade AYEYEMI, DG du Groupe Ecobank, «… Dans notre lutte contre cette pandémie, nous pensons qu’il est important non seulement de sensibiliser nos communautés, mais également de leur accorder les moyens de se protéger… Nous sommes particulièrement attentifs aux besoins de nos communautés et faisons converger nos efforts en leur direction pour garantir un impact positif dans nos zones urbaines et rurales… ».

Le communiqué souligne également que les distributeurs automatiques de billets et les centres d’appels de Ecobank restent ouverts 24h/24 et 7j/7.

Une gamme complète de services bancaires est disponible via les plateformes numériques (services Ecobank Mobile et Ecobank Online -pour les clients de la Banque des Particuliers-, Ecobank Omni Lite -pour les clients de la Banque Commerciale- et Ecobank Omni -pour les clients de la Banque de Grandes Entreprises et d’Investissement.