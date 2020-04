Le Conseil de sécurité nationale, réuni vendredi 17 avril, au palais de Carthage, a décidé de prolonger le confinement total pour une durée qui sera définie par le gouvernement.

Cependant, le Conseil estime que le gouvernement doit proposer une révision des mesures à prendre pour la levée, progressive, du couvre-feu et du confinement total.

Présidé par le chef de l’Etat, Kais Saïed, le Conseil a également examiné la possibilité de réviser les horaires du couvre-feu durant le mois de Ramadan.

Quant aux mesures nécessaires pour l’année scolaire et universitaire et les concours nationaux, elles ont été discutées lors de cette réunion et seront annoncées par les ministères de tutelle lesquels feront les annonces nécessaires.

Par ailleurs, le Conseil appelle le ministère des Affaires sociales à assurer l’acheminement des aides sociales dans les plus brefs délais.

Il a également recommandé de poursuivre les opérations de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger.