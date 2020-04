La maîtrise du verbe, la clarté des idées et l’aisance des réponses, nous ne pouvons pas dire que Selim Azzabi ne connaît pas ses dossiers, dans leurs grandes lignes du moins, avec en plus le sens de l’écoute et l’assurance dans la répartie.

Il ne répond pas à côté et ne noie pas le poisson. Ils sont loins ces temps où, atterrissant dans l’ambiance aussi passionnée que confuse de la Tunisie post-révolution, à l’époque déjà brillant orateur, il faisait ses premières armes dans la politique au sein du parti «Al Joumhouri» pour ensuite répondre à l’appel de feu Béji Caïd Essebsi lors de la campagne électorale de 2014 et occuper le poste de chef de cabinet de celui-ci après son élection, avant de quitter le palais de Carthage.

Membre fondateur du parti Tahya Tounes, il a été choisi par Elyes Fakhfakh, chef du gouvernement pour occuper le poste de ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale (MDCI).

Dans l’entretien ci-après, nous retrouvons un Slim Azzabi s’exprimant avec sa verve habituelle à propos de sa mission au sein du MDCI et de ses projets pour un nouveau mode de développement régional et une nouvelle approche dans la coopération internationale. Un challenge de plus pour cet homme grandement motivé par le désir de succès dans une entreprise qui n’est pas des plus aisées.

WMC: L’une des questions qui se pose avec acuité dans notre pays relève des lignes de financement étrangères, qu’il s’agisse de dons ou de prêts, et qui sont malheureusement bloquées au niveau des différentes administrations. Quel est l’état des lieux ?

Slim Azzabi : A vrai dire, c’est l’une des questions auxquelles je me suis attaqué dès mon arrivée au ministère. Nous avons étudié le taux de décaissement des emprunts étrangers octroyés à la Tunisie sur les projets d’infrastructure et les projets structurels. C’était l’une de mes priorités, indépendamment de la crise advenue tout de suite après à cause du coronavirus.

Nous avons procédé à une évaluation exacte des montants de prêts octroyés en devises à notre pays et identifié les projets bloqués. A ce propos, je reconnais que les taux de décaissement sont relativement faibles d’un secteur à l’autre. L’arrivée brutale de la pandémie du coronavirus nous a obligés à restructurer l’ensemble de ces projets et de réorienter les financements mobilisés dans les instruments de lutte contre le virus.

Le ministère a contacté les ministres concernés et nous avons réattribué ces financements en accord avec les bailleurs de fonds à notre bataille anti-covid-19. Nos partenaires ont fait preuve de beaucoup de flexibilité administrative, juridique et financière pour réattribuer des sommes très importantes et nous les en remercions.

Aujourd’hui, des montants substantiels ont été consacrés au financement des stocks stratégiques de médicaments, et également à l’achat des équipements dont a besoin le ministère de la Santé.

Une partie de ces fonds ponctionnés sur des projets à l’arrêt a été allouée au ministère des Affaires sociales. Au début, nous voulions effectuer un travail de restructuration des projets qui étaient en stand-by. Le coronavirus a changé toutes les donnes et nous a obligés à réviser nos paramètres.

Nous sommes conscients que l’un des principaux enjeux auxquels nous allons devoir faire face est celui de réactiver les projets financés, identifiés et déjà alloués au vu de la rareté des ressources que nous entrevoyons à l’international. Mais nous comptons bien les faire bouger.

Lorsque tout le monde parle d’un après-coronavirus, ce n’est certainement pas gratuit, et en tant que Tunisiens, nous devons et nous allons repenser notre modèle de développement pour être fin prêts pour une relance difficile mais réactifs à la nouvelle

configuration géoéconomique mondiale.

Je voudrais être réaliste et optimiste aussi : ce qui nous attend est difficile mais j’ai foi en notre capacité de rebondissement, nous résisterons.

Si nous comptions les financements alloués et bloqués par la KFW, l’AFD, la BEI, la BID et j’en passe, nous trouverions plus de 3 milliards de dinars que nous n’arrivons pas à exploiter à cause des entraves administratives. Comment comptez-vous y pallier ?

S’agissant de la KFW et généralement des agences de développement, il y a différents niveaux de financement et beaucoup de conditionnalités de décaissement. Parfois les taux de décaissement ne sont pas importants non pas à cause de l’évolution du travail sur terrain mais à cause des exigences pour le décaissement. Il s’agit de lois et de réformes, soit des matrices d’actions gouvernementales qui doivent être faites et sont très ambitieuses.

Aujourd’hui et conséquence de la pandémie corona, nous avons recours aux ordonnances pour pouvoir débloquer les fonds et ce non seulement sur le plan opérationnel mais aussi institutionnel et en commun accord avec nos partenaires.

Nous l’avons fait pour une ligne de financement consacrée à la réforme de la Sonède, de l’ONAS par la KFW, et de l’administration publique. Ces lois devaient passer par l’ARP et cela n’a pas été fait et il y a aussi des décrets ministériels qui n’ont pas encore été finalisés.

Aujourd’hui, nous allons pouvoir débloquer des lois pour générer des décaissements dans le cadre des accords signés avec les agences de développement telles que l’AFD ou la KFW. D’ailleurs, cette semaine, nous procéderons au désamorçage d’un projet bloqué avec l’AFD. Il s’agit d’un don de 50 millions d’euros d’appui budgétaire, qui était dans le pipe depuis assez longtemps et pour lequel nous avons renégocié les conditionnalités qui étaient trop élevés.

Nous sommes heureux de dire que nous n’avons pas eu de mal à avoir l’aval de notre partenaire français qui a montré beaucoup de flexibilité et de compréhension considérant la situation particulière que traverse aujourd’hui notre pays.

Pour revenir aux bailleurs de fonds, qu’il s’agisse de dons ou de prêts, nous avons remarqué que ces derniers prennent de la main droite, ce qu’ils donnent de la main gauche. C’est d’ailleurs ce qui explique qu’entre 2012 et 2014 leurs parts dans les appels d’offres soient passées de 12% à 33% et le fait de voir nos opérateurs nationaux écartés.

Le manque des compétences au sein des administrations publiques en serait-il la raison ?

Je ne le pense pas. Je crois plutôt que selon le type de financement, les modalités de passation de marchés changent. Si c’est un don, le bailleur de fonds a une plus grande latitude de choix dans la passation des marchés et ça peut obéir à certaines règles qu’il a introduit lui-même afin d’être un acteur important dans le processus de sélection de l’exécutant.

Très souvent dans le cadre des politiques de dons, les donateurs exigent des Etats qui profitent de l’aide financière, que les chefs de file soient leurs compatriotes. Il s’agit de dons conditionnés, ce qui expliquerait le chiffre que vous avez cité et qui illustre une plus grande présence des opérateurs étrangers dans la réalisation de projets nationaux.

Depuis 2011, le nombre de dons a augmenté considérablement, l’Union européenne aide la Tunisie principalement par des dons. Mais dès qu’il s’agit de crédits BEI, BIRD ou un autre bailleur de fonds, la partie tunisienne a son mot à dire et les conditions de passation de marchés changent.

Pour aller dans votre sens, votre constat peut être expliqué par le fait que les marchés issus de dons sont beaucoup plus nombreux à voir le jour, avancent plus rapidement et profitent le plus aux entreprises étrangères. Ce n’est pas le cas des projets financés par des crédits et qui suivent les circuits administratifs et légaux tunisiens, ce qui explique le temps que prend leur concrétisation mais nous espérons y remédier.

Il y a un don de la part de la KFW de 50 millions d’euros pour digitaliser l’administration tunisienne, vous ne pouvez pas négocier la participation de nos opérateurs dans la mise en place et l’exécution du projet ?

Le projet de la KFW que vous venez de citer est très complexe et la digitalisation représente un des grands chantiers ouverts et freiné, il est vrai, au niveau de l’administration. Il est complexe parce qu’il y a un problème au niveau de l’encadrement de l’aide par rapport à son exécution.

Nous pouvons même parler d’embouteillage des financements parce qu’il y a beaucoup de bailleurs de fonds sur ce projet. Dans pareil cas, le recadrage serait judicieux pour que les financements soient réorientés vers d’autres projets en manque de moyens pour leur

réalisation.

Le projet de digitalisation exige un grand travail de reengering et d’harmonisation pour restructurer cette aide et être plus efficaces

Le projet de digitalisation dont vous parlez est suivi par le MDCI. Il exige un grand travail de reengering et d’harmonisation pour restructurer cette aide et être plus efficaces. Nous suivons de près l’avancée du projet et nous avons reçu le KFW et les autres bailleurs pour justement le finaliser dans les meilleures conditions.

Tout le monde parle de l’après corona, comment vous-même envisagez les choix économiques nationaux ? La nécessité de réaliser la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique ?

Je l’ai déjà dis et je le reconfirme, il y a le monde de l’avant corona et celui de l’après coronavirus. Car même si face à une menace commune telle cette épidémie, transfrontière à l’évidence, la solidarité doit l’emporter, il est fort probable que la mondialisation telle que vécue à ce jour sera remise en question.

L’Etat tunisien devrait repenser entièrement sa stratégie de la coopération internationale parce que de nouveaux équilibres mondiaux se feront et nous assisterons à de nouvelles approches dans la gestion des institutions internationales.

Premier constat : les secteurs stratégiques aujourd’hui ne le seront plus demain. Le peuple tunisien attend plus de souveraineté nationale, s’agissant de son énergie, de sa santé, de son alimentation et également de sa sécurité. Nous avons et plus que jamais besoin de souveraineté nationale dans des domaines comme la santé et l’alimentation.

Le peuple tunisien attend plus de souveraineté nationale, s’agissant de son énergie, de sa santé, de son alimentation et de sa sécurité

Nous avons besoins de renforcer le bouclier social. Le corona a clairement mis à nu les difficultés au niveau social et c’est une urgence principale pour le gouvernement avec pour objectif de constituer un minima social pour les populations les plus démunies.

Il faut aussi repenser notre modèle économique et ce n’est pas un choix maintenant c’est devenu vital. Une nouvelle approche s’impose qu’il s’agisse de coopération internationale ou de bailleurs de fonds internationaux.

La coopération internationale doit être focalisée sur l’agriculture, l’eau et l’énergie. Toutes ces questions là sont devenues de facto une priorité nationale. Le modèle de développement tunisien est à repenser pour prendre sa place dans ce monde en mutation perpétuelle.

A quelque chose malheur est bon, pouvons-nous appliquer cette maxime à la crise du coronavirus puisqu’elle nous pousse à tout remettre en question ?

Dans chaque crise, il y a des risques et il y a également des opportunités. Ce sont des opportunités que nous devons créer tout en gérant la fin du corona. Plus un Etat va être en mesure de mettre en place un plan de restructuration, un plan de relance, des meures rapides pour la relance économique, plus fort sera le message qu’il adressera au national et à l’international quant à la résilience de la Tunisie face à la crise.

Il faut parler clairement de la capacité de résilience du système tunisien et ce qu’il s’agisse de la gestion sanitaire ou économique.

Mais nous n’allons pas non plus mentir à nos compatriotes. Notre pays va subir la récession de plein fouet comme tous les pays du monde et en prime nos partenaires historiques. Le pays traversera des moments difficiles tout au long de 2020.

La période de l’après-pandémie sera difficile, mais ce passage à vide nous permettra de restructurer et de repositionner notre économie

Nous allons souffrir d’une récession considérable au deuxième trimestre et sur l’année. En Europe, avec laquelle nous avons 80% d’échanges, on parle d’une récession à 2 chiffres. Donc la période qui suivra la pandémie sera difficile, et ce passage à vide va nous permettre de restructurer et de repositionner notre économie.

On parle déjà de relocalisation des industries de Chine vers le bassin sud de la Méditerranée. On parle d’un hub médical dans notre pays. On parle de certains secteurs stratégiques nouveaux qu’il va falloir mettre en place.

Tout l’enjeu sera dans notre capacité à faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité aux nouveaux paramètres géoéconomiques mondiaux. Nous en sommes capables, nous sommes en train de voir quelques lueurs d’espoir dans notre industrie pharmaceutique, dans le textile, de l’innovation dans le secteur industriel, dans le secteur de la santé, nous sommes entrain de voir des gisements de croissance, des gisements d’innovation, des gisements du génie tunisien, à nous en tant qu’Etat de les mettre en valeur et de les aider dans les prochains mois.

Comment comptez-vous réussir tous ces défis lorsque, dans votre gouvernement, vous avez des ministres qui montrent clairement leur hostilité au secteur privé donc aux investisseurs et aux créateurs de richesses ?

Je ne pense pas que mes collègues sont hostiles au secteur privé ou aux créateurs de richesses, ce sont avant tout des Tunisiens qui emploient des centaines de milliers de personnes, qui s’acquittent, en principe, de leurs impôts et respectent leurs engagements envers leur Etat et leur pays.

J’ai condamné la diabolisation des investisseurs du secteur privé tunisien, qui ne date pas d’aujourd’hui. Je suis tout le temps en contact avec l’UTICA, la CONECT, les Chambres mixtes et les professionnels du secteur privé pour leur assurer de toute notre solidarité en tant qu’Etat en cette période difficile et pour leur dire que la Tunisie ne peut pas avancer sans eux.

Le chef du gouvernement l’a d’ailleurs affirmé lors de sa dernière allocution. Il a rassuré le secteur privé et a insisté sur l’importance du rôle qui lui incombe en cette période difficile. Les opérateurs privés tunisien ont prouvé encore une fois et comme toujours leur patriotisme, que ce soit au niveau des aides qu’ils ont fourni aux hôpitaux, des aides au niveau de la Pharmacie centrale ou de leur contribution au fonds de solidarité national et d’autres aides qu’ils ont fait de leur propre chef dans le social. Nous avons confiance en notre secteur privé et ce climat de confiance doit être consacré par l’Etat à travers des messages de confiance et d’apaisement.

Il faut continuer dans cet état d’esprit et arrêter la diabolisation du secteur privé auquel il faut tendre la main sur des projets qu’il peut réaliser.

Une confiance qui sera illustrée par nombre d’actions en cours d’élaboration dans le cadre de la relance. Le chef du gouvernement l’a annoncé et je pense que les mesures qu’il a décrétées ont été bien accueillies par le secteur privé.

Il faut continuer dans cet état d’esprit et arrêter avec la diabolisation du secteur privé auquel il faut tendre la main sur des projets qu’il peut réaliser. L’idée d’emprunts obligataires dans le cadre d’un programme santé est sur la table aujourd’hui et l’ensemble du secteur privé doit y participer.

Le secteur privé doit aussi exprimer ses besoins pour que le Chef du gouvernement puisse interagir avec lui. Le CDG conscient du malaise de nos opérateurs compte bien, dans le cadre du plan de relance, envoyer des messages et des signaux rassurants pour qu’on puisse avant de s’orienter vers les investissements étrangers donner la priorité aux nationaux.

Quelle est votre approche s’agissant du développement régional ? Ne pensez-vous qu’il est temps d’en finir avec ces discours infantilisants des régions ? Ne pensez-vous pas que c’est le comble du mépris que de faire croire à nos compatriotes dans les régions qu’ils subissent une amère réalité et qu’ils sont incapables d’y changer quoi que ce soit parce que victimes de marginalisation ?

Dans le plan de travail que je comptais mettre en place au ministère je voulais redonner sa lettre de noblesse à la partie développement par rapport à la coopération. C’était quelques jours avant le déclenchement de la crise du corona. Pour moi, ce ministère doit traiter prioritairement du développement, l’investissement et la coopération étant deux réacteurs qui doivent y aboutir.

développement est la finalité du MDCI. Ces dernières années, l’accent a beaucoup été mis sur la coopération parce qu’il y avait énormément d’aides internationales qui devaient être gérées et structurée.

Personnellement j’estime qu’il faut deux leviers pour réussir : le développement et la restructuration. Au sein du ministère, on est en train d’élaborer le plan quinquennal qui doit démarrer en 2021 et que nous devons soumettre à l’Assemblée au premier trimestre de l’année prochaine. Il s’agit de notre vision du développement en Tunisie que nous sommes en train de repenser.

Nous comptons exploiter les 7 prochains mois pour en débattre avec des experts, des universitaires, des centres de recherches et nos partenaires. Aujourd’hui, il s’agit d’abord de faire un diagnostic rigoureux des plans déjà mis en place.

Il s’agit d’une vision d’un développement basée sur deux niveaux : la segmentation régionale et ce si elle est juste ou pas. Et le fait de repenser l’approche du développement national, régionale et local à savoir prendre en compte les sphères existentielles non économiques dans les régions dont l’environnement naturel, la sphère socioculturelle ou encore la sphère sociopolitique. Parce que l’économie ne peut pas s’épanouir dans une situation de malaise social.

Toutes ces problématiques sont présentes aujourd’hui dans notre démarche et je crois qu’aucun ministre ne peut avoir à lui seul la réponse. Il faut intégrer dans notre démarche cette nouvelle approche du développement et ce dans le cadre d’échanges qui

prendront du temps. Et nous ferons appel à nos compétences nationales et à l’expertise internationale, parce que nous avons besoin de plus d’informations en provenance d’autre expériences qui peuvent nous être utiles.

Notre plan est une vision pour les 7 à 8 prochaines années. Il faut une évaluation dynamique tous les ans

Nous avons besoin d’enrichir l’approche tunisienne r ce qui se fait ailleurs sans pour autant abandonner les caractéristiques tunisiennes et nos particularités. Nous lancerons la réflexion ces 7 ou 8 mois, le temps de nous présenter à l’Assemblée, avec une nouvelle vision pour la Tunisie en évitant les shoping-list, soit élaborer des plans qui consistent en fait en une énumération de projets que nous n’arrivons même pas à déployer.

Notre plan est une vision pour les 7 à 8 prochaines années. C’est le court et le moyen termes, aujourd’hui, il faut une évaluation dynamique tous les ans. Il faut intégrer l’ancrage régional et l’ancrage social dans toute stratégie de développement, ça sera la priorité de mon ministère.

Depuis le déclenchement de la guerre contre le Covid-19, tout le ministère s’est occupé de levée et de mobilisation de fonds pour lutter contre la pandémie. L’ensemble des cadres du ministère ont travaillé sur la partie coopération, mais nous ne perdons pas de vue la priorité du ministère qui est le développement, et je puis vous assurer que durant mon mandat, cette composante vitale du MDCI aura tout l’intérêt qu’elle mérite.

Entretien conduit par Amel Belhadj