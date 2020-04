Le texte partagé par Nafaa Ennaiefer, “avec beaucoup de peine, ce mail d’un ami. Un vrai entrepreneur, patriote et engagé! Il crie sa rage contre tous ces gens médiocres qui nous ont pris en otage, qui nous empoisonnent la vie. Et quoique j’en ai eu les larmes aux yeux, d’amertume et d’impuissance, je reste persuadé que demain sera meilleur !“

“C’est quand même super dur.

Mes insomnies deviennent fréquentes!

J’ai passé 15 ans à travailler jour et nuit à construire un bijou industriel. A former des dizaines de jeunes qui sont devenus ma fierté. A développer un savoir faire remarquable, les témoignages des patrons des grands clients et partenaires le confirment, Tout ça pour ça !!

Aujourd’hui, tout est en train de s’effondrer.

C’est la vérité.

J’avais tant espéré que cette tragédie du covid-19 nous unisse tous plus que jamais : industriels, managers, syndicalistes, employés, peuple.

Ça pouvait être une opportunité pour faire prévaloir les valeurs d’altruisme, de cohésion sociale et d’entraide.

Aujourd’hui, c’est tout l’opposé qui se produit :

Des “responsables” incompétents et immatures, des syndicalistes qui veulent prendre par la force ce qui ne leur appartient pas, des politiques qui se déchirent, des gens qui se font lyncher par des médias qui cherchent le show, des médias sociaux qui ont foutu le bordel dans notre quotidien car mis à disposition de personnes irresponsables, des oligarques qui veulent éviter de passer à la caisse en faisant payer la facture à autrui.

Je pensais qu’on allait vaincre cette épidémie et se remettre tous au travail jour et nuit pour récupérer le temps perdu et construire des lendemains meilleurs !

Désillusion totale !

Ces syndicalistes, ces politiques à la con, ces oligarques malsains, ne méritent absolument pas ce que nous tous faisons pour le pays.

Combattre l’apartheid, combattre l’occupant, combattre les terroristes, les criminels est bien plus facile que ce que nous endurons du fait de cette absence de l’Etat, cette mauvaise gouvernance et cette hostilité à la réussite !

J’ai toujours été optimiste et réfléchi en patriote.

Mais c’est devenu usant de garder cet état d’esprit, d’évoluer au milieu d’une pourriture pareille.

Bonne nuit à toi.

En espérant que demain se lève et que je retrouve la pèche.“

H.B