La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), déclare jeudi, dans un communiqué publié sur le site de la bourse de Tunis, l’acquisition de 11.934 valeurs mobilières, au cours moyen pondéré de 18,150 dinars, pour un montant global de 216 602,100 dinars, soit le reste des actions composant le capital de la société Tunisie Valeurs (intermédiaire en bourse).

Le Conseil d’Administration de la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT), réuni le 22 janvier 2020, a approuvé le projet d’acquisition de la société Tunisie Valeurs.Il s’agit de l’acquisition d’un bloc majoritaire dépassant 50% du capital de cette dernière.

Le rapprochement des deux institutions -BIAT et Tunisie Valeurs- s’inscrit dans le cadre du développement des métiers d’intermédiation bancaire et financier, dans le but de faire émerger un acteur spécialisé dans les opérations de haut de bilan.

Cette acquisition vient en application des dispositions du règlement général de la Bourse et notamment son article 146 et de la décision du Conseil du Marché Financier n°14 du 23 mars 2020, qui a fixé les conditions de l’Offre Publique d’Achat obligatoire à laquelle a été soumise la BIAT, visant le reste des actions composant le capital de la société Tunisie Valeurs