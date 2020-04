L’avenir de la coopération tuniso-chinoise dans le domaine de la réalisation et du financement des projets d’infrastructure, à l’instar de celui du pont entre El Jorf et Ajim (Djerba) a été au cœur d’une rencontre tenue, mardi, à Tunis, entre le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territoire, Moncef Sliti et l’ambassadeur de Chine à Tunis, Wang Wenbin.

Lors de cette rencontre, Sliti a souligné l’importance des projets programmés avec la partie chinoise dans le développement des différentes régions du pays.De son côté, l’ambassadeur chinois a exprimé la disposition des partenaires chinois à renforcer la coopération avec la Tunisie et à lever tous les obstacles afin d’accélérer l’exécution des projets programmés, notamment celui du Pont de Djerba.

Les deux responsables se sont accordés à approfondir les consultations et à accélérer la réalisation des études nécessaires à la mise en œuvre des projets en question.

Pour ce faire, une réunion regroupant tous les ministères concernés est envisagée.Les deux responsables ont aussi, évoqué l’hôpital régional de Sfax.

Le responsable chinois a ainsi fait savoir que l’entrée en exploitation de l’hôpital a été retardée à cause de la crise du coronavirus et les fermetures des frontières, affirmant qu’il œuvrera à accélérer son équipement dans les plus brefs délais.Il a, par ailleurs, indiqué qu’en collaboration avec le ministère de la Santé publique, certains départements de l’hôpital seront équipés pour accueillir les malades du coronavirus durant les semaines à, venir.