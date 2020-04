Le déficit de la balance commerciale s’est établi à 3,506 milliards de dinars, au cours du premier trimestre de 2020, contre 3,973 milliards de dinars durant le premier trimestre de l’année 2019, ce qui a permis au taux de couverture de gagner 0,1 point, selon les données publiées samedi 11 avril par l’Institut national de la statistique (INS).

Le déficit est particulièrement enregistré avec la Chine (-1,300 milliard de dinars ), la Turquie (-595,2 millions de dinars), l’Algérie (-556,1 millions de dinars), l’Italie (-393,5 millions de dinars) et la Russie (-318,7 millions de dinars).

Le solde de la balance commerciale a enregistré un excédant avec d’autres pays, principalement avec la France (842,5 millions de dinars), l’Allemagne (286,1 millions de dinars), la Libye (285 millions de dinars) et le Maroc (135,2 millions de dinars).

Les résultats montrent que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à 1748 MD et que le déficit de la balance énergétique s’est établi à 1757,7 MD (50,1% du total du déficit) contre 1411,5 MD durant la même période en 2019.

Le taux de couverture gagne 0,1 point

Le taux de couverture, qui a gagné 0,1 points par rapport à la même période de l’année 2019, s’est établi à 75%, contre 74,9% durant la même période de l’année 2019.

Durant le premier trimestre de 2020, les échanges commerciaux avec l’extérieur font ressortir une baisse des exportations de 11,2%, contre une hausse de 16,3% durant le premier trimestre de l’année 2019. Elles ont atteint 10,515 milliards de dinars contre 11,846 milliards de dinars durant la même période de l’année 2019.

De même, les importations ont enregistré une baisse de 11,4%, contre une hausse de 14,4% durant le premier trimestre de l’année 2019. En valeur, les importations ont atteint 14 milliards de dinars contre 15,820 milliards de dinars, durant la même période de l’année 2019.

La régression des exportations (-11,2%) et des importations (-11,4%) est à l’origine de la baisse du déficit commercial, selon la même source.

La diminution des exportations durant le premier trimestre de l’année 2020, concerne plusieurs secteurs, notamment le secteur de l’énergie (-22,6%), celui des textiles, habillement et cuirs (-18,7%), les industries mécaniques et électriques (-11,4) et les mines, phosphates et dérivés de (-7,9%).

En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une hausse de +9,9%, suite à l’augmentation des ventes d’huiles d’olives (631,9 MDT contre 444,7 MDT).

Baisse des importations de 11,4%

La baisse des importations de 11,4% est due en particulier, à la baisse enregistrée au niveau des importations des biens d’équipement de -19,8%, des matières premières et demi produits de -13% et des biens de consommation de -10,9%.

Toutefois, les importations du secteur de l’énergie ont enregistré une hausse de 8,1%, sous l’effet de l’augmentation des achats des produits raffinés (362,5 MDT).

Les exportations tunisiennes vers l’union européenne (71,9% du total des exportations) ont diminué de 13,9%. Cette évolution est expliquée, d’une part, par la baisse de nos exportations vers certains partenaires européens, tels que la France de 26,9% et l’Allemagne de 16,7% et d’autre part, par la hausse de nos ventes vers d’autres pays notamment, avec l’Espagne de 41,5 % et la Belgique de 12,3%.

Avec les pays arabes, les exportations ont diminué avec l’Egypte de 34,6%, avec la Libye de 9,4%, le Maroc de 8,6% et l’Algérie de 0,8%.

Pour ce qui est des importations, les échanges commerciaux des biens avec l’union européenne (50,4% du total des importations) ont enregistré une baisse de 15,4% pour s’établir à 7,062 milliards de dinars. Elles ont diminué de 20,4% avec la France et de 21,7% avec l’Italie.

La répartition des échanges par régime montre que les exportations sous le régime offshore ont enregistré une baisse de 14,5% contre +18,2% durant premier trimestre de l’année 2019.

Les importations ont enregistré, sous ce régime, une baisse de 11,8% contre +12,1% durant la même période en 2019.

Sous le régime général, les exportations ont enregistré une baisse de 2,4% contre +11,7% durant le premier trimestre de l’année 2019. Les importations ont également, régressé de 9,9% contre +15,6%, durant la même période en 2019.

Les exportations baissent de 29,5% en mars 2020

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants, durant le mois de mars 2020 ,montrent des exportations en baisse de 29,5% par rapport au même mois l’année dernière (+1,2% en février).

Ils ont atteint 2,908 milliards de dinars contre 4,127 milliards de dinars en mars 2019. Cette diminution a touché la majorité des secteurs, à savoir les exportations des produits de textiles, habillement et cuirs de 45,2%, les industries mécaniques et électriques de 32,2%, les mines, phosphates et dérivés de 21,6% et le secteur de l’énergie de 6,7%.

La répartition par pays des exportations, du mois mars 2020, dénote une baisse remarquable des ventes vers les principaux partenaires européens, notamment, la France (-44%), l’Allemagne (-38%) et l’Italie (-34%).

La même évolution est observée vers certains pays arabes tels que la Libye (-47%) et l’Algérie (-22%). En mars 2020, les importations ont baissé de 27,4% par rapport à mars 2019.

Les importations ont enregistré une diminution de 27,4% par rapport au même mois de l’année 2019 (+10,5% en février).

En valeur ils ont atteint 4,095 milliards de dinars contre 5,638 milliards de dinars en mars 2019. Cette baisse est due particulièrement, à la diminution enregistrée au niveau des importations des produits miniers et phosphatés de l’ordre de 46,9%, des biens d’équipement de 35,7%, des matières premières et demi produits de 25,6%, des biens de consommation de 24,4% et de l’énergie de 11,7%.

La répartition géographique montre un recul des achats du pays chez ses premiers partenaires européens, tels que la France (-34%), l’Allemagne (-19%) et l’Italie (-33%), ainsi que certains pays arabes tels que la Libye (-9%) et l’Algérie (-18%).