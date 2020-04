La Société d’Articles Hygiéniques « SAH » a publié c-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au premier trimestre 2020 :

(1) Les revenus s’élèvent au 31 mars 2020 à 100.1 millions de dinars contre 106.3 millions de dinars au 31 mars 2019, soit un repli de 5,8%.

(2) La production est calculée selon la formule : revenus hors taxes + variation des stocks de produits finis et des encours. Elle a enregistré une variation proportionnelle à la variation des revenus et prend en compte les stocks des commandes non encore livrées.

(3) Les investissements au 31 mars 2020 s’élèvent à 5.7 millions de dinars contre 2.2 millions de dinars pour la même période en 2019.

(4) L’endettement s’élève au 31 mars 2020 à 149.7 millions de dinars contre 138.2 millions de dinars au 31 décembre 2019, enregistrant ainsi une augmentation de 11.6 millions de dinars.

Revenus

Au terme du premier trimestre 2020, les ventes ont enregistré une baisse de 5,8% par rapport au premier trimestre 2019 :

Marché local : La société a maintenu le même niveau de ventes par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette performance traduit la résilience du marché local malgré une situation économique difficile

Marché à l’export : Les ventes à l’export ont régressé de 25.3% au cours du premier trimestre 2020. Cependant le niveau des ventes à l’export reste supérieur à celui réalisé en 2018 de 34%.

Le chiffre d’affaires de SAH Tunisie, ajusté des commandes non encore livrées sur le marché local ainsi que celles destinées au marché libyen, enregistrerait une croissance de 6%, soit une croissance de 5.6% sur le marché local et une croissance de 9.3% pour les ventes à l’export. Ces commandes non encore livrées et relatives au mois de mars seront livrées au cours du mois d’avril.

Au 31 mars 2020, les ventes d’hygiène bébé contribuent à hauteur de 53% dans les ventes totales de SAH Tunisie suivies des ventes de papier (30%) et des ventes d’hygiène féminine (11%).

Au 31 mars 2020, la Libye est la première destination d’export pour SAH Tunisie, représentant 82% de ses ventes à l’export.

Investissement

Les investissements ont atteint 5.7 millions de dinars, soit une croissance de +155% par rapport au premier trimestre 2019, et correspondent à de nouvelles acquisitions de matériel de production et de matériel de transport. Conformément aux objectifs, le niveau des investissements pour l’année 2020 sera en croissance par rapport au niveau de 2019 en lien avec l’extension de la capacité de production.

Endettement

Le niveau d’endettement global est passé de 154.6 millions de dinars au 31 mars 2019 à 149.7 millions de dinars au 31 mars 2020, enregistrant ainsi une diminution de 4.8 millions de dinars et renforçant l’autonomie financière de l’entreprise. La baisse est enregistrée respectivement sur les dettes à LMT (-7.9%) et les dettes à CT (-1.5%). A comparer au 31 décembre 2019, le niveau d’endettement demeure bien maîtrisé malgré les investissements en cours et les effets de la crise sanitaire sur ses opérations.