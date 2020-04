Une séance de travail sur la rentabilité des activités portuaires de Radès s’est tenue mardi 7 avril à Tunis.

Présidée par le ministre d’Etat chargé du Transport et de la Logistique, Anouar Maarouf, la réunion a été consacrée aux opérations d’embarquement et de débarquement des cargaisons, outre l’enlèvement et le dépôt de marchandises, dans le cadre des opérations d’exportation et d’importation.

Les participants à cette rencontre, parmi les représentants des services douaniers et des responsables du ministère, ont mis l’accent sur les problèmes rencontrés au port de Radès, citant notamment le manque de moyens d’enlèvement de marchandises, et la ralentissement du rythme d’embarquement et de débarquement des cargaisons.

De nouvelles mesures ont été prises lors de cette rencontre afin d’améliorer la rentabilité du port, notamment la mise en application du système de travail continu 24h/24, afin de suivre instantanément les opérations.