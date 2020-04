Le Conseil d’administration de l’UIB s’est réuni le jeudi 5 mars 2020, sous la présidence de M. Kamel NEJI. Il a arrêté les états financiers individuels et consolidés au 31/12/2019.

Présentés par le Directeur général, M. Mondher GHAZALI, les états financiers individuels font ressortir un résultat net de l’exercice 2019 de 117,1 millions de dinars contre 111,8 millions de dinars en 2018. Le résultat net consolidé du Groupe ressort à 116,3 millions de dinars en 2019 contre 109,4 millions de dinars en 2018.

Cette performance est en lien avec des indicateurs de gestion bien orientés, avec notamment un Produit Net Bancaire en hausse de +15,6% à 419,4 millions de dinars et un taux de retour sur fonds propres (ROE) de 20,3%.

Il y a lieu de rappeler que, dans le respect des règles sanitaires strictes édictées par les autorités tunisiennes, les assemblées générales de l’UIB, prévues initialement le 16 Avril 2020, ont été reportées à une date ultérieure.

Cette décision découle des circonstances actuelles ne permettant pas la tenue des assemblées dans des conditions conformes à l’ensemble des dispositions légales, réglementaires et statutaires et de la possibilité offerte par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) après concertation avec le Conseil du Marché Financier (CMF) pour le report des Assemblées Générales et ce, jusqu’à la cessation des circonstances liées à la pandémie COVID19. La date, l’heure et le lieu desdites Assemblées feront l’objet d’un communiqué (CMF, JORT, RNE) une fois qu’ils auront été arrêtés par le Conseil d’Administration.