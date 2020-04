Un accord portant renouvellement de la convention entre la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et le syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées a été signé lundi sous la présidence du ministre des affaires sociales, Mohamed Habib Kchaou et en présence du président de l’ordre des pharmaciens et du directeur général de la sécurité sociale.

L’accord a été signé par le président directeur général de la CNAM par intérim et le président du syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées.