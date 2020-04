Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a présidé, samedi 4 avril, au Palais du gouvernement à La Kasbah, une séance de travail ministérielle consacrée à la présentation des nouvelles plateformes numériques qui seront lancées dans le cadre des mesures sociales et économiques annoncées en faveur des professionnels et des entreprises touchés par la crise du coronavirus.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, Fakhfakh a, à cette occasion, souligné l’importance de la numérisation et la nécessité de sa généralisation à tous les domaines dans le futur, exprimant ses remerciements aux cadres, structures et institutions qui ont œuvré à concevoir ces plateformes, dans les plus brefs des délais.