Le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi a annoncé, jeudi, la poursuite, jusqu’au 31 mai 2020, du paiement des contributions dans le cadre du programme de “contrat de la dignité” (Al Karama) pour les entreprises économiques dont les activités ont été suspendues pendant cette période exceptionnelle que traverse le pays. Les bénéficiaires devront présenter des documents justifiant le paiement des salaires des personnes recrutées.

Le ministère continuera aussi à payer ces contributions en cas de prolongation de la période de confinement total, lit-on dans un communiqué publié par le département.

Le ministère a appelé les institutions concernées par ces procédures exceptionnelles, à déposer leurs dossiers et les documents requis via l’e-mail du bureau de l’emploi et du travail indépendant, figurant sur le site internet de l’agence www.emploi.nat.tn.

Les versements de subventions aux bénéficiaires du “Contrat de stage d’initiation à la vie professionnelle” et des autres contrats en vigueur dans le cadre des programmes d’emploi, sans exception, se poursuivront jusqu’au 31 mai 2020.