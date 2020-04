La ville écossaise de Glasgow devait accueillir la 26e conférence annuelle de l’Onu sur le climat (COP26) du 9 au 29 novembre 2020. Mais le coronavirus en a décidé autrement. Elle aura finalement lieu en 2021, annonce le gouvernement britannique dans un communiqué publié mercredi 1er avril, rapporte francetvinfo.fr

“Compte tenu de l’impact mondial et continu du COVID-19, la tenue d’une COP26 ambitieuse et inclusive en novembre 2020 n’est plus possible”, explique e le communiqué.