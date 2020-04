La Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique «SPDIT-SICAF » tiendra son Assemblée Générale Ordinaire et son Assemblée Générale Extraordinaire annuelle pour le jeudi 16 avril 2020 à 9 heures à au siège social de la société, Boulevard de la Terre, n°5, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, s, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du Conseil d’Administration relatif à

l’exercice clos le 31/12/2019.

2. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états

financiers de cet exercice.

3. Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les

opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés

commerciales.

4. Approbation, s’il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues

par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.

5. Affectation des résultats.

6. Rémunération des membres du Conseil d’Administration.

7. Rémunération des membres du Comité Permanent d’Audit Interne.

8. Quitus pour l’exercice aux Administrateurs.

9. Renouvellement de mandat d’un Administrateur.

10. Renouvellement de l’autorisation accordée au Conseil d’Administration

pour le rachat de ses propres actions.

11. Nomination des Commissaires aux comptes.

12. Pouvoirs à donner